Convoquen un concurs d’il·lustració amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra la Dona

L’Institut Balear de la Dona ha publicat la convocatòria del Concurs d’Il·lustració IB-Dona amb motiu del 25N, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra la Dona, de 2025. L’objectiu és promoure la participació envers la sensibilització i la conscienciació sobre la violència masclista mitjançant el disseny d’il·lustracions que serveixin com a eines de denúncia i reflexió sobre la violència masclista cap a les dones. L’IB-Dona vol, així, «generar un debat social sobre les causes i conseqüències de la violència masclista, promoure la igualtat de gènere i el respecte i fomentar una cultura basada en la igualtat entre dones i homes, lliure d’estereotips i discriminacions».

Les il·lustracions presentades hauran de ser originals i inèdites i no podran haver estat premiades en cap altre concurs. Podran ser de qualsevol estil o tècnica sempre que siguin reproduïbles. Es permet l’ús de la Intel·ligència Artificial (IA) i/o mitjans tecnològics assimilables. Es tendrà en compte, però, que si es fa servir IA, la implicació i la decisió humana prevaldran per damunt de la utilització d’aquesta tecnologia. Els criteris de valoració d’acord amb els quals es puntuaran les il·lustracions són: originalitat de la idea i de l’enfocament de la proposta; qualitat tècnica i estètica; capacitat de transmetre i riquesa simbòlica i iconogràfica; i adequació de la il·lustració a la temàtica de la convocatòria en funció dels objectius exposats. Un primer premi de 3.000 euros Les persones que vulguin participar al concurs han de residir a les Illes Balears i podran lliurar únicament una il·lustració. Hi haurà un primer premi de 3.000 euros, un segon de 1.800 euros i un tercer de 1.200 euros. El termini de presentació de les il·lustracions és de trenta dies naturals a partir de demà. El lliurament de premis es durà a terme en un acte públic i les il·lustracions premiades formaran part, entre d’altres, de campanyes educatives que ajudin a reforçar el missatge de sensibilització i eliminació de la violència contra la dona. Podeu consultar les bases completes al Butlletí Oficial de les Illes Balears: tn.caib.es/concurs25N