El sindicat Otras denuncia un «intent descarat de censura» de l'acte 'Les prostitutes parlen' a la UIB

«En els darrers dies hem estat testimonis d'un intent descarat de censura per part de grups abolicionistes radicals que cerquen silenciar les veus de tres treballadores sexuals que participaran en una xerrada pública». Així ho ha denunciat el sindicat de treballadores i treballadors sexuals, Otras.

Es refereixen a un comunicat del Lobby de Dones i el col·lectiu Dones de Llevant amb què critiquen l'acte 'Parlen les prostitutes', en el marc del 8M, a la Universitat de les Illes Balears (UIB). Al text diuen que «un debat a l'àmbit universitari, amb vocació de conèixer i escoltar les dones, no s'hauria de limitar a donar veu a una part insignificant sociològicament, de les que exerceixen la prostitució i a entitats interessades en mantenir aquest esclavatge».

Segons assenyala el sindicat Otras, «aquests grups, sota el fals argument que es pretén 'blanquejar el proxenetisme', han optat per atacar i deslegitimar a qui simplement cerca compartir les seves experiències i perspectives des de la seva realitat laboral». A més, consideren que «el més greu no és aquest intent de censura, sinó la profunda hipocresia que demostra aquesta organització». «Mentre avui s'erigeixen com a defensors de les treballadores sexuals, en el passat varen guardar un silenci còmplice quan un delegat de l'ONG abolicionista Metges del Món va ser acusat de violar quatre treballadores sexuals», expliquen. Per a Otras, «aquest silenci no va ser un acte aïllat, sinó una mostra clara de la seva doble moral i la seva falta de compromís real amb la protecció i els drets de les persones que diuen defensar», apunten.

Així, condemnen «enèrgicament aquesta actitud selectiva i oportunista». «No es pot pretendre ser defensor dels drets humans mentre s'ignora o encobreix la violència comesa pels qui són a prop de la seva organització. No es pot parlar de justícia mentre se silencia les víctimes i se'ls nega el dret a ser escoltades», han remarcat. Per això, exigeixen que «les organitzacions que es varen mantenir callades rendeixin comptes pel seu silenci còmplice i demanin disculpes».

Otras assenyala que les treballadores sexuals «mereixen respecte, suport i solidaritat real, no discursos buits ni accions que en perpetuen la marginació i la vulnerabilitat». «Avui més que mai, diem: Res sobre nosaltres sense nosaltres! Les treballadores sexuals tenen dret a parlar, a ser escoltades i a participar als debats que afecten les seves vides. No permetrem que la hipocresia i el silenci còmplice continuïn perpetuant la injustícia», han conclòs.