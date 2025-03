En el marc dels actes del 8M, Dia Internacional de la Dona, s'ha programat, a la UIB, una activitat dins el cicle de 'Xerrades debat' que duu per títol: 'Parlen les prostitutes'.

Des de grups feministes que defensen l'abolició de la prostitució «i de totes les formes de explotació, opressió i sexisme», com el Lobby de Dones i el col·lectiu Dones de Llevant, diuen que «voldríem que parlessin les dones prostituïdes per ser de veritat escoltades», però temen que l'acte «només doni veu a una part que no és representativa de la nova realitat de la prostitució que, com ha estat ben estudiada i analitzada, sabem que és una aliança mortal entre capitalisme, patriarcat i racisme.»

El Lobby de Dones i el col·lectiu Dones de Llevant diuen que «un debat a l'àmbit universitari, amb vocació de conèixer i escoltar les dones, no s'hauria de limitar a donar veu a una part insignificant sociològicament, de les que exerceixen la prostitució i a entitats interessades en mantenir aquest esclavatge».