Els Bombers de Mallorca, el cos d’emergències del Consell de Mallorca, celebrarà aquest diumenge, 9 de març, la seva Diada, coincidint amb el dia del seu patró, Sant Joan de Déu. Durant l’acte, la institució insular homenatjarà, amb l’entrega d’un diploma, els bombers voluntaris que es varen desplaçar al País Valencià per a ajudar en les tasques d’emergència i assistència als afectats per la Dana.

El Departament d’Hisenda i Funció Pública ha organitzat diferents actes per a commemorar la Diada dels Bombers de Mallorca. El parc de bombers d’Alcúdia acollirà una jornada de portes obertes per a apropar el cos a la ciutadania i perquè coneguin de primera mà les instal·lacions, els vehicles i l’equipament que empren en el dia a dia.

El director insular d’Emergències, Joan Fornàs, ha volgut recalcar que «l’objectiu de la Diada, a més d’un dia de celebració, és apropar el cos de bombers i el servei d’emergència als mallorquins i les mallorquines, i potenciar el sentiment de grup entre els propis bombers».

Les activitats començaran a les 10.00 hores al parc de bombers d’Alcúdia, al carrer d’Àmsterdam, 4. A les 10.15 es disputaran diferents curses infantils, dirigides a nins d’entre 2 i 12 anys, amb un circuit adaptat als més petits.

Al matí, els Bombers de Mallorca faran tres simulacres. Primer, a les 11.45 hores, es farà un exercici multidisciplinari d’accident de trànsit, en el qual es podrà presenciar l’excarceració d’un vehicle accidentat. A les 12.15, el Grup de Rescat Caní durà a terme una exhibició amb els cans ensinistrat per al rastreig i salvament. I, per acabar, a les 13.00 hores, el Grup de Rescat en Muntanya farà una demostració d’una acció de salvament.

A més, els visitants podran visitar les instal·lacions dels bombers i les seves dependències. Per a acabar la festa, hi haurà una mostra de vehicles, una demostració d’extinció de foc, jocs infantils i castells inflables per als més petits.