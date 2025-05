La jutgessa no veu «viciada» la relació sentimental de la infiltrada mallorquina a Girona i n’arxiva la querella

El jutjat d’Instrucció 3 de Girona ha arxivat la querella contra Maria Isern Torres, la policia espanyola mallorquina infiltrada en els moviments socials gironins que va arribar a mantenir una relació sentimental amb un activista i li va presentar la seva mare. Tal com ha publicat aquest divendres VilaWeb, la resolució l’han feta pública les entitats querellants en una conferència de premsa a Girona, en la qual han denunciat que hagi hagut de passar un any i mig per a rebre resposta i que la resolució evidencia que la figura de l’infiltrat s’escapa del control judicial. Malgrat això, han fet públic que hi presentaran un recurs d’apel·lació per a mirar d’aconseguir que s’investigui.

En una resolució judicial de tan sols quatre planes, a la qual ha tingut accés VilaWeb, la jutgessa Maria Teresa Ferrer Costa defineix Isern com una «agent d’intel·ligència» i nega que en la relació sentimental amb l’activista Òscar Campos comencés o es desenvolupés en una situació de desigualtat de condicions. De fet, justifica aquesta relació per tal d’aconseguir la informació que li havien demanat i diu que no hi ha motius per entendre que la relació no fos consentida.

La querella demanava d’investigar Isern pels presumptes delictes de tortura i contra la integritat moral, contra la intimitat i per revelació de secrets. «No podem entendre que els fets exposats constitueixin delictes», contesta la jutgessa. «Demanàvem una investigació sobre la naturalesa de la infiltració, i ni tan sols això hem pogut esclarir perquè ens han tancat la querella als morros», ha assegurat Martí Majoral, portaveu d’Alerta Solidària.

Durant la infiltració, i gràcies al paper de parella de Campos, la policia va tenir accés a informació confidencial, com ara la preparació de la defensa de Campos per un judici per unes mobilitzacions en l’aniversari del Primer d’Octubre, o d’Òmnium Cultural, que Campos coneixia perquè hi treballava. Tot i això, la jutgessa diu que, com que a la querella no s’hi detalla el contingut de la informació reservada que va poder descobrir Isern, ni si la va fer servir fora de les funcions encarregades, «no podem entendre que la finalitat de Maria Isern se centrés a revelar secrets ni que hagi tingut prevalença pel seu càrrec».

A més, diu que, en tot cas, si Isern va anar a les reunions entre Campos i els seus advocats va ser «en el marc de la relació de confiança entre la parella», i que això no perjudica el dret a la defensa de l’activista. «En definitiva, a la querella presentada no es relaten elements per entendre que la querellada va començar forçadament i en una situació de desigualtat, una relació sentimental amb el querellat per a obtenir informació d’intel·ligència, ni que, per tant, l’actuació de Maria Isern Torres fos desproporcionada per les finalitats de les funcions que li van encarregar», conclou la jutgessa. En aquest sentit, la jutgessa considera que la policia no es va «extralimitar en les seves funcions» quan va començar la relació sentimental.