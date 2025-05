La comunitat LGTBIQ+ reivindica la lluita de Margarida Borràs, primera dona trans dels Països Catalans

Aquest dissabte, 17 de maig, se celebra la Diada en contra l'LGBTIQfòbia i la comunitat LGTBIQ+ de Mallorca ha volgut fer visible la lluita del col·lectiu, així com ha recalcat la necessitat de la defensa dels drets adquirits i la lluita contra els discursos d’odi que propaguen els sectors més ultres de l’extrema dreta.

Així, en el marc de Diada en contra l'LGBTIQfòbia, Joves de Mallorca per la Llengua ha volgut recordar la història de Margarida Borràs, la primera dona transsexual documentada als Països Catalans. En un vídeo a través d’Instagram, dues activistes de Joves han recordat la vida de Borràs que nasqué a Palma el segle XV, filla d’un notari mallorquí. Borràs després se’n va anar a viure a València on va viure i vestir com a dona.

«Això va fer que l’executassin el 1460 per la seva identitat de gènere. Avui és un símbol de la comunitat LGTBIQ+ als territoris de parla catalana», han assegurat els Joves, que han recordat que actualment podem trobar una placa que li ret homenatge al Mercat de València i també a les escales de la plaça Major de Palma. «Des de Joves de Mallorca per la Llengua, mantenim el seu missatge: Volem viure lliures i plenament en català!», han sentenciat.

Contra la discriminació de les persones trans i LGTBIQ+

Per part seva, MÉS per Mallorca ha reclamat al Govern que adopti mesures d’acció positiva per a «incentivar la inserció laboral de les persones trans en empreses públiques i privades i evitar situacions de discriminació i transfòbia en el món laboral». Així, en el marc de la Diada en contra l'LGBTIQfòbia, el partit ecosobiranista ha registrat una proposició no de llei amb la qual reclama mesures per acabar amb totes les formes de «discriminació i violència» que pateixen les persones trans, però també les persones gais, lesbianes, bisexuals, intersexuals i queers, així com acabar amb els discursos d’odi que atempten contra els seus drets humans.

«Les persones trans són les que pateixen més discriminació en l’àmbit laboral i en el seu accés. Això suposa un risc important d’exclusió i d’una vulnerabilitat molt important és imprescindible adoptar mesures», ha reivindicat la diputada de MÉS per Mallorca, Marta Carrió. En aquest sentit, Carrió ha explicat que l’abril de 2022 el Ministeri d’Igualtat va estimar que existeix una taxa de desocupació del 46,5% entre persones trans, i assenyala que el percentatge podria ser major. Un percentatge que, d’acord amb un estudi de Ben Amics, a les Illes Balears s’enfila fins al 50% i que, si s’hi suma el cas de les persones trans que exerceixen la prostitució i a la de les persones que estudien i no fan feina, suposa el 59,1%. Això implica que gairebé un 60% de la població trans es troba en situació de desocupació, triplicant la taxa de desocupació en relació amb la mitjana de la població.

I és que, segons la UGT, el 55% de les persones trans asseguren que són rebutjades de manera directa o indirecta en una entrevista de feina i, segons un estudi de la Federació Estatal LGTBI+ (FELGTB+), la meitat de la població trans de l’Estat ha tengut problemes de sensellarisme i part d’elles s’han vist empeses a refugiar-se en cases d’amics i que un 4,2% van haver de dormir al carrer en algun moment de les seves vides.

A més, d’acord amb l’estudi de l’Agència dels Drets Humans de la Unió Europea (FRA) sobre la situació de les persones LGTBIQ+ el 42% de les persones trans de l’Estat ha patit discriminació en el seu lloc de feina o en la recerca d’una. Una discriminació a la qual se sumen les violències en els centres de treball que pateixen les persones trans i que, d’acord amb l’estudi de la UGT, han augmentat un 20% en els darrers anys. Així, d’acord amb l’estudi del sindicat, més de la meitat de les persones trans i no binàries enquestades van assegurar haver patit alguna forma de violència verbal. El percentatge de 2020 era del 32% i el 2023 s’ha incrementat fins al 53%. Només es denuncien el 5% dels casos. Si ens referim a la violència física i, concretament, a la violència sexual, el 20% de les persones trans consultades reconeixen haver-la patit. Unes xifres que per a MÉS per Mallorca són «inacceptables».

La proposta de MÉS per Mallorca també insta el Govern a analitzar i avaluar que no es produeix cap situació de transfòbia en l’àmbit de la funció pública, i a desenvolupar o incloure en el pla general, formació i sensibilització de respecte dels drets de les persones LGTBIQ+, així com a vetllar, mitjançant el Consell LGTBI, perquè les persones trans rebin suport i atenció integral davant aquest tipus de discriminacions i violència.

