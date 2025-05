MÉS es reforça per liderar l’esquerra del país i fer front al discurs d’extrema dreta imperant

El Consell Polític de Més per Mallorca ha aprovat aquest dissabte l’Estratègia de relat polític i discursiu del partit ecosobiranista, amb què es pretén «arribar a la majoria social» i esdevenir «força hegemònica» de l’esquerra illenca.

El document valora particularment el paper de Més per Mallorca com a força autocentrada i «la necessitat de bastir un discurs fresc i nítidament proper a les demandes i preocupacions ciutadanes». Així, en un context en què Govern i Consell no afronten els majors reptes del país com l’accés a l’habitatge o el col·lapse turístic, els ecosobiranistesconsideren «indispensable» no resignar-se i ser capaços de traslladar de forma clara i entenedora que «una altra Mallorca és possible».

Per altra banda, i davant l’ascens dels discursos d’extrema dreta i el blanquejament que en fa el PP, des de Més per Mallorca creuen que s’ha de passar de les paraules als fets. «Per frenar els discursos d’odi no és suficient apel·lar a la por, s’ha de bastir un model d’illa radicalment diferent i traslladar-ho de forma clara a la gent», ha afirmat Marta Carrió, secretària d’estratègia política de Més per Mallorca i ponent del document.

El document, que sorgeix a mitjan de legislatura, pretén acompanyar el reforçament necessari dels ecosobiranistes per esdevenir força hegemònica de l’esquerra el 2027 i aconseguir desallotjar el mal govern del Consolat de Mar i del Consell de Mallorca. Per altra banda, el Consell Polític ha reiterat el suport a les entitats i els moviments socials, i ha fet una crida a participar de les mobilitzacions pel decreixement turístic i la crisi de l’habitatge del proper dia 15 de junyorganitzades per la plataforma Menys turisme més vida.