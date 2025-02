El primer satèl·lit de la història de les Balears, Posidònia, fabricat per l'empresa Open Cosmos, té previst posar-se en òrbita en poc menys d'un any, el febrer del 2026.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha assistit aquest dimecres a la presentació del satèl·lit en un acte en què s'ha revelat el seu nom, que ha estat seleccionat amb la col·laboració i la votació d'alumnes de diversos centres educatius de l'arxipèlag, i s'ha iniciat el compte enrere per a llançar-lo.

El projecte, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'administració autonòmica, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la iniciativa privada, cerca demanar dades, entre altres assumptes, sobre el canvi climàtic o l'augment del nivell de la mar Mediterrània.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacat la iniciativa com una oportunitat per a avançar en una «assignatura pendent» del Govern, convertir les Balears «en un pol d'innovació». «Que es conegui a Espanya i al món no només pel lideratge econòmic i turístic, que és indiscutible, sinó també per la innovació, la investigació, la ciència i la transparència del coneixement», ha assenyalat.

El fundador d'Open Cosmos, Rafael Jordà, i un dels enginyers de la companyia, Tomeu Massuti, han detallat alguns dels aspectes tècnics de Posidònia. Pesarà uns 80 quilos, arribarà a una altura d'entre 500 i 600 quilòmetres i tendrà una vida útil de més de tres anys.

L'instrument principal del satèl·lit serà un conjunt de miralls i lents que permetran fer fotografies d'alta resolució a una distància significativament llunyana, entre 500 i 600 quilòmetres de distància.

Una altra de les novetats donades a conèixer aquest dilluns, més enllà de les característiques tècniques del projecte, ha estat el nom que rebrà el satèl·lit.

Ha estat seleccionat a partir de les propostes realitzades per alumnes de 50 centres escolars de les Balears, que varen ser sotmeses a votació. Finalment es dirà Posidònia, però se n'havien plantejat d'altres com Myotragus, Ferreret i Llull.

Per a concloure l'acte, Prohens i Jordà han iniciat un compte enrere simbòlic per al llançament oficial de Posidònia, que previsiblement tendrà lloc d'aquí a 357 dies.