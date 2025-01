Open Cosmos fabricarà el primer satèl·lit balear per ajudar a entendre l'impacte del canvi climàtic a les Illes

La companyia espacial Open Cosmos ha anunciat aquest dimarts el desenvolupament del primer satèl·lit de les Illes Balears en un acte celebrat a les seves noves oficines de Palma, situades al Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBit).

Open Cosmos serà l'encarregada de fabricar i operar el satèl·lit, co-finançat amb fons europeus del Govern. Wireless DNA S.L., la Universitat de les Illes Balears i Garden Hotels, amb el suport de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), desenvoluparan un seguit d’aplicacions i casos d'ús per a donar solució als reptes climàtics que afecten no només la ciutadania sinó també activitats econòmiques claus per a les illes, com el turisme.

El principal objectiu del satèl·lit serà oferir dades sobre l’arxipèlag balear que permetin entendre i mitigar els efectes derivats del canvi climàtic en el benestar de la població, la sostenibilitat mediambiental i activitats econòmiques estratègiques per a les illes, com el turisme.

A més, el projecte cerca donar suport a la transició del sectors tractors de l’economia balear cap a models cada vegada més sostenibles i millorar la gestió de la saturació turística, que afecta diverses destinacions de les Illes Balears.

Un avanç tecnològic clau per a la sostenibilitat del sector turístic

Les imatges i les dades obtingudes pel satèl·lit seran fonamentals per a la gestió del territori i de les infraestructures crítiques a les Illes Balears. Aquestes dades també contribuiran a millorar la gestió d'emergències i catàstrofes naturals com puguin ser els incendis o les inundacions que malauradament són cada cop més freqüents a la conca mediterrània.

El satèl·lit proporcionarà a administracions, centres de recerca i empreses accés a informació clau, cosa que facilitarà una presa de decisions més eficient i estratègica en àrees com el canvi climàtic, la gestió del territori i la sostenibilitat turística. Aquest enfocament permetrà reforçar la resiliència de les Illes Balears davant els desafiaments del canvi climàtic, posicionant les Illes com a líders en innovació i sostenibilitat a nivell internacional.

Compromís local i impacte global

La participació de la comunitat local serà un component essencial del projecte. En un gest simbòlic d'inclusió i educació, seran les nines i els nins de les escoles de les Illes Balears els qui triaran el nom del satèl·lit, cosa que subratlla la connexió del projecte amb la identitat i el futur de la regió.

El vicepresident del Govern i Conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, ha destacat que «aquest satèl·lit és molt més que un avenç tecnològic; és un compromís amb el futur de les nostres illes. Reforça la nostra visió de sostenibilitat i ens posiciona com un referent en innovació dins del sector espacial i turístic global.»

Rafel Jordà, CEO i fundador d'Open Cosmos, ha expressat: «Mesurar els efectes del canvi climàtic i de l’activitat humana a les nostres illes és clau per preservar el paradís on vivim. Per Open Cosmos és un honor poder fabricar el primer satèl·lit de les Illes Balears i contribuir a fer de ses nostres illes un lloc millor. Aquest projecte no només col·loca les illes al mapa internacional del sector espacial, sinó que també reforça el compromís amb la sostenibilitat i la innovació que defineix aquesta comunitat.»

José Mañas, CEO del grup WDNA, ha subratllat: «Aquest és un pas significatiu per a la integració de tecnologies avançades en la gestió sostenible davant la realitat climàtica actual i els esdeveniments meteorològics extrems. El satèl·lit permetrà a les empreses i administracions anticipar-se als desafiaments mediambientals, optimitzant recursos i millorant la competitivitat del sector.»

Compromís del sector hoteler

Maria José Aguiló, vicepresidenta executiva de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), ha comentat: «Aquest projecte és un exemple clar de com la col·laboració entre el sector públic, privat i acadèmic pot facilitar solucions innovadores per als grans reptes de les Illes Balears com a destí turístic».

Projecció internacional i beneficis per al sector turístic

El projecte no només impulsarà la «sostenibilitat al sector turístic de les Illes Balears», sinó que segons els impulsors, «també contribuirà a posicionar les illes com un hub internacional d'innovació en tecnologia espacial». La col·laboració entre l'àmbit públic, acadèmic i privat permetrà crear un ecosistema d'innovació que pot inspirar i liderar iniciatives similars en altres regions del món.

Jaume Carot, rector de la Universitat de les Illes Balears, ha destacat el paper fonamental de la Universitat en la investigació i el desenvolupament de tecnologies per mitigar l'impacte del canvi climàtic. «Aquest projecte és un exemple clar de com la investigació científica pot contribuir a la millora de la societat. Estam molt orgullosos de formar part d'una iniciativa tan transformadora per a les Illes Balears.»

La data de llançament del satèl·lit està prevista per al darrer trimestre del 2025, i s'espera que el seu desenvolupament sigui un referent internacional de com la tecnologia espacial es pot aplicar per combatre els efectes del canvi climàtic i promoure un turisme més sostenible.

Amb aquesta iniciativa, les Illes Balears no només consolidaran la seva posició com una destinació turística, sinó que també s'establiran com a líder en la investigació i el desenvolupament tecnològic aplicats a la sostenibilitat.

Open Cosmos

Open Cosmos és una empresa líder en tecnologia espacial, amb seu al Regne Unit i instal·lacions a l'Estat espanyol, Grècia i Portugal. Fundada el 2015, Open Cosmos utilitza petits satèl·lits per simplificar l'accés a l'espai, garantint que un nombre més gran d'organitzacions a tot el món puguin beneficiar-se de la riquesa de les dades satel·litàries per abordar els seus desafiaments. Des del seguiment de l'agricultura fins a solucions de navegació, Open Cosmos es dedica a resoldre els problemes dels clients de manera eficaç i sostenible mitjançant coneixements derivats de l'espai.