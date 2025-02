El Consell de Mallorca ha presentat la marca Moda Artesana de Mallorca, una iniciativa pionera que neix amb l’objectiu de protegir, impulsar i promoure la moda artesana de l’illa. La vicepresidenta i consellera de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, ha destacat que aquesta nova marca suposa «un reconeixement històric a l’artesania com a expressió d’identitat i patrimoni" i que "per primera vegada, el Consell de Mallorca fa una passa endavant per garantir la projecció dels oficis tradicionals dins un sector tan exigent i dinàmic com és la moda».

Segons ha explicat Roca, la moda artesana de Mallorca representa «l’autèntic luxe silencios»: una aposta per la qualitat, la tradició i el treball fet a mà en un moment en què la moda internacional tendeix cap a la globalització i la producció massiva. «Amb aquesta marca volem reivindicar el valor humà i el procés d’elaboració que hi ha darrere de cada peça, donar protagonisme als petits creadors i a les noves generacions de marques que opten per la qualitat com a senya d’identitat», ha assenyalat. Criteris de qualitat i una comissió d’experts per a garantir l’excel·lència Per a garantir l’excel·lència dels productes adherits a Moda Artesana de Mallorca, el Consell de Mallorca ha creat una Comissió Tècnica formada per experts en moda, artesania, comerç, comunicació i disseny. Els membres d’aquest grup han estat els encarregats d’establir els requisits de la marca, que inclouen la necessitat de disposar de la Carta d’Artesà, la Carta de Mestre Artesà o el Document de Qualificació Artesanal del Consell de Mallorca, així com garantir que almenys el 75% del procés de producció es dugui a terme a l’illa. Entre els integrants d’aquesta comissió es troben Joana Borràs (mestra artesana patronista i modista), Damià Mulet (joier artesà), Tomeu Fuster (responsable de Teixits Vicens), Raquel Agüeros (periodista), Aina Piña (comerciant) i Toni Sánchez (director de Comunicació i Relacions Institucionals d’El Corte Inglés de Palma). Sota el lema 'Vesteix Mallorca', la marca Moda Artesana de Mallorca vol reforçar la connexió entre la moda i el territori, promovent el consum de peces elaborades a l’illa amb materials i tècniques tradicionals. «Vestir-se amb productes fets a Mallorca és una manera de donar suport a la nostra tradició, al nostre talent local i a una forma de fer moda que respecta tant el passat com el futur», ha afirmat Roca.