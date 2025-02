Aquest dimecres, 19 de febrer, el Times Square es va convertir en l'escenari d'una mostra de flamenc en viu. Els artistes Kiki Morente (cant), Andrés Barrios (piano), El Yiyo (ball), Curro Conde Morente (calaix flamenc) i Carlos de Jacoba (guitarra) varen oferir una actuació en una acció, organitzada per la Fundació Turisme de Palma 365, l'Ajuntament de Palma i Turespaña, que cercava «apropar l'essència d'Espanya i, en particular, de Mallorca i la capital, Palma, a l'audiència nord-americana».

Notícies relacionades Denuncien que el batle de Palma gastarà 100.000 euros en una festa a Nova York per promocionar la ciutat als Estats Units El flashmob va formar part del programa d'activitats que va culminar la mateixa nit amb un esdeveniment promocional a la Fundació Ángel Orensanz, on es va presentar el IV Festival Paco de Lucía Mallorca 2025. «La connexió entre Paco de Lucía i Mallorca és innegable: el llegendari guitarrista va passar una dècada de la seva vida a l'illa i va gravar a Palma el seu darrer disc», assenyalen des de la Fundació Turisme de Palma. En aquest acte de promoció del destí varen participar també representants de la Fundació Paco de Lucía, que varen subratllar «la importància de l'illa a la vida i obra del mestre». Segons els organitzadors, la presentació del festival, que tendrà lloc al març a Palma, «va servir per reforçar la imatge de la ciutat com una destinació vibrant que fusiona cultura, art i tradició flamenca».