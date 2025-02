Denuncien que el batle de Palma gastarà 100.000 euros en una festa a Nova York per promocionar la ciutat als Estats Units

El PSOE Palma critica que el batle gasti més de 100.000 euros en una festa a Nova York de tres hores i amb barra lliure prèmium per promocionar la ciutat. Per al portaveu socialista a l'Ajuntament, Xisco Ducrós, demostra que el batle «no té gens d'interès a donar resposta als problemes de la ciutat i que viu en un univers paral·lel». «Cada hora de la festa ens costa 33.000 euros, és un despropòsit enmig de la crisi de l'habitatge que viu Palma», ha qüestionat Ducrós.

La Fundació Turisme Palma 365 organitza un acte el 19 de febrer a la Fundació Ángel Orensanz per promocionar Palma entre el mercat estatunidenc. Per això, contractaran una empresa perquè gestioni una festa d'unes tres hores de durada que té un cost de 60.000 euros. A més, llogar l'espai suposa 22.000 euros més, als quals s'hi han de sumar les despeses dels bitllets d'avió, l'hotel i els àpets de la comitiva, que suposaran un mínim de 20.000 euros més. Així, la despesa total serà de més de 100.000 euros. El contracte de 60.000 euros inclou dues hores de barra lliure prèmium, canapès i actuacions musicals de flamenc. A la festa hi assistirà el batle i altres càrrecs municipals.

Per Ducrós, «destinar més de 100.000 euros públics en una festa de tres hores no té justificació». «Palma té altres prioritats, entre les quals hi ha l'habitatge. I no només això. El batle ha oblidat els barris, prefereix anar-se'n a l'Aràbia Saudita amb les despeses pagades, a Tànger i, ara, planeja anar-se'n a Nova York, està més fora de la ciutat que a Palma», ha afirmat el portaveu socialista.