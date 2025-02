El PSIB ha expressat aquest dijous el seu rebuig a l’acord entre el Partit Popular i VOX per proposar Josep Codony com a nou director general d’IB3, després de la renúncia d’Albert Salas. Segons els socialistes, aquest nomenament «culmina l’assalt que el PP i el Consolat de Mar estan duent a terme a IB3».

El diputat socialista Ares Fernández ha criticat la proposta presentada per PP i l'extrema dreta al Parlament, afirmant que no comptarà amb el suport del PSIB. «No es tracta només d’ingerències als serveis informatius o de contractacions de persones vinculades al PP, sinó de la col·locació al capdavant de l’ens públic d’una figura que ja va dirigir IB3 en la pitjor etapa de José Ramón Bauzá», ha assenyalat Fernández.

Segons el PSIB, durant el mandat de Bauzá es van produir episodis de censura, atacs a la llengua catalana i una manca de neutralitat política als informatius de la cadena pública. Fernández ha afegit que Codony és militant del PP, un fet que, segons el seu parer, compromet la imparcialitat del mitjà. Per això, ha instat la resta de partits a «sumar-se a la responsabilitat de defensar IB3» davant el que consideren una apropiació política de l’ens per part del govern de Marga Prohens.

El PSIB ha reivindicat que la ciutadania de les Balears mereix uns mitjans públics que respectin la seva funció informativa i mantinguin la neutralitat política i ideològica. «IB3 existeix per informar, entretenir i garantir el pluralisme, no per ser una eina de control polític», ha subratllat el diputat socialista.