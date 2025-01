Memòria de Mallorca demana al Consell que declari fills adoptius Ernst i Irene Heinemann, 'els àngels del Terreno'

L'associació Memòria de Mallorca ha registrat una sol·licitud al Consell, en què insta la institució insular que declari fills adoptius de Mallorca Ernst i Irene Heinemann, coneguts com 'els àngels del Terreno', coincidint amb el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, que es commemora aquest dilluns, 27 de gener.

En un comunicat, l'associació Memòria de Mallorca ha informat que, coincidint amb la celebració aquest dilluns del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, ha registrat al Consell una sol·licitud perquè la institució insular declari Ernst i Irene Heinemann, 'els àngels del Terreno', fills adoptius de Mallorca.

L'associació Memòria de Mallorca ha explicat que el matrimoni format per Ernst i Irene Heinemann eren refugiats d'origen jueu que es varen instal·lar a Mallorca l'any 1933 després d'«haver fugit de les polítiques repressives i antisemites del règim nazi».

Tot i això, ha afegit, «el juny de 1940, les autoritats franquistes, seguint ordres del director general de seguretat franquista José Finat i Escrivá de Romero, varen comunicar a l'esmentat matrimoni que havien de ser deportats a Alemanya per ser considerats «indesitjables de la Nova Espanya». «Davant la impossibilitat de fugir a un altre país, l'1 de juliol del 1940, Ernst i Irene Heinemann varen decidir posar fi a les seves vides», ha postil·lat.

Ara, l'entitat memorialista planteja al Consell que declari fills adoptius de Mallorca Ernst i Irene Heinemann, matrimoni del qual destaca la seva «generositat i solidaritat», ja que, ha recordat, «varen ajudar i acollir famílies republicanes represaliades que, a conseqüència de la repressió del règim de Franco, estaven en situació vulnerable, sovint de pobresa extrema».

Doncs, avui dia «les institucions públiques tenen el deure de reparar i restituir la memòria de les víctimes de violacions de drets humans, alhora que de reconèixer el mèrit i el compromís de ciutadans que varen destacar per la seva defensa dels valors democràtics i humanitaris», encara més quan aquest dilluns, 27 de gener, es commemora el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust.

Per aquest motiu, i coincidint amb aquesta data de condemna i record, l'associació Memòria de Mallorca ha sol·licitat al Consell que declari fills adoptius de Mallorca al matrimoni format per Ernst i Irene Heinemann, «com a mesura de reparació i restitució davant la gran injustícia que van patir, sent Mallorca el lloc on vivien i d'on van ser expulsats el juny de 1940, per ordre de la Gestapo i amb la col·laboració de la policia franquista».

A més, des de l'entitat memorialista han sol·licitat a la institució insular que convidin els seus familiars a l'acte institucional de la declaració, de fer-se finalment aquesta.

Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust

D'altra banda, l'associació Memòria de Mallorca ha comunicat que aquest dilluns, a les 17.30 hores, com cada any, amb motiu del Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, ha convocat un acte a la plaça de la Pescateria de Palma, per fer una mini ruta pels llocs on estan instal·lats les llambordes de la memòria de Palma i netejar-les com a mostra de respecte i homenatge.

Des de l'entitat memorialista han convidat tothom a participar d'aquest acte a Palma, així com que se sumin i facin el mateix a les llambordes de la memòria que coneguin instal·lats al seu entorn, ja que n'hi ha moltes a la ciutat i als pobles, a totes les Illes, com a Mallorca.