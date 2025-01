El GOB denuncia un mur il·legal i una terrassa en domini públic de l’Hotel Sur de la Colònia de Sant Jordi

El GOB ha presentat davant la Demarcació de Costes un escrit sol·licitant que s’ordeni la demolició i retirada del mur de tancament, així com la terrassa que ocupen el domini públic marítim terrestre il·legalment. També se sol·licita la retirada de les edificacions que ocupen la servitud de trànsit, per tal que aquesta servitud quedi expedita en tot el perímetre de l’Hotel Sur.

Actualment, l’Hotel Sur de la Colònia de Sant Jordi està realitzant una reforma integral de l’edifici, així com dels seus exteriors en terrasses i piscina.

Segons explica el GOB, «s’ha posat de manifest que aquest hotel fa una ocupació il·legal de terrenys de domini públic marítim terrestre des de fa dècades i sense que l’administració tutelar del DPMT hagi fet res, aparentment, per a la recuperació possessòria de les zones ocupades».

També recorda que «La sentència de l’Audiència Nacional del dia 11 de març de 2008 informa que, per Ordre Ministerial del dia 10 de juny de 2004, es va denegar una sol·licitud de concessió a la societat Hotel Sant Jordi SA per a ocupar 686 m2 de domini públic marítim terrestre amb la finalitat de construir una terrassa i un mur perimetral de tancament per a servei de l’Hotel Sur. La sentència denegatòria es fonamenta en considerar que la sol·licitud mancava d’interès públic, ja que en res beneficiava l’ús públic l’existència d’un mur que podia suposar l’exclusió de l’ús general.

Transcorreguts ja 16 anys des de la sentència, el mur i la terrassa continuen ocupant el DPMT sense títol habilitant, fet que incompleix clarament la legislació de Costes, que a l’article 8 determina que no hi pot haver usos o aprofitaments si no són adquirits d’acord amb la dita Llei».

Per altra part, el ecologistes també destaquen que «l’article 27 de la Llei de Costes determina que els 6 metres d’amplitud de la servitud de trànsit han de quedar permanentment expedita pel trànsit públic de vianants i vehicles de vigilància i salvament.

Resulta que una part de l’edifici hoteler es troba construït ocupant la servitud de trànsit i, a més, s’hi fan obres de reforma i reconstrucció: Aquest fet incompliria clarament el disposat per l’article 27 de la Llei de Costes per ocupar-se en part per l’edificació i obstaculitzant-se en tot el perímetre de l’hotel la totalitat de la servitud pels murs existents».

Finalment assenyalen que «La no retirada de les ocupacions il·legals amb obres i instal·lacions diverses del domini públic marítim terrestre a les Illes Balears és una situació habitual des de l’entrada en vigor de l’actual Llei de Costes. Tot i haver-hi multitud de casos semblants al de l’Hotel Sur de la Colònia de Sant Jordi, uns amb sentències fermes i altres amb ocupacions denegades o sense el preceptiu títol administratiu, l’administració competent continua sense una actuació eficaç per a revertir la situació».