Nova oferta de cursos de català de l’Institut d’Estudis Baleàrics

L’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB) presenta una nova oferta de cursos de català que tendran lloc entre els mesos de febrer i maig del 2025.

Des d’aquest dimarts fins el 17 de gener, els interessats poden inscriure’s als cursos de català de l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB). En aquesta convocatòria, que va de febrer a maig de 2025, es promou l’oferta de tots els nivells (A1, A2, B1, B2, C1, C2 i LA), i aquests poden ser presencials, semipresencials, virtuals i a distància.

Són 11 els municipis que s’han adherit a l’oferta de cursos. S’ofereixen a Alaró, Bunyola, Calvià, Consell, Eivissa, Inca, Llucmajor, Montuïri, Palma, Porreres i Sant Joan.

La matrícula s’ha de fer de manera telemàtica a llengua.iebalearics.org. Les classes comencen la setmana del 3 de febrer i acaben la setmana del 19 de maig de 2025. Tant els cursos presencials com els virtuals consten de 75 hores; els semipresencials, de 35 hores.

Aquesta oferta general es complementa amb els cursos específics per a treballadors de l’IMAS i l’Ibsalut que s’ofereixen, juntament amb les dues institucions. A més, durant el curs escolar 2024-2025, l’IEB organitza cursos de català inicial per a diverses entitats com el Casal d’Associacions d’Immigrants, els Serveis Socials, la Delegació de Govern o la UIB, i tallers per a famílies als centres educatius.

Llorenç Perelló, director de l’IEB, apunta que «un any més, tal com va oferir-se en el 2024, aquesta convocatòria promou l’oferta de cursos de català per a tots els nivells per tal d’arribar a tota la població i complementa els cursos específics».