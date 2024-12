Una nova aplicació permet als docents de les Balears alertar d'agressions per part dels alumnes

Una nova aplicació de la Conselleria d'Educació i Universitats permetrà als docents de les Balears alertar de les agressions, amenaces i coaccions que puguin patir en els centres educatius a mans tant dels alumnes com de persones relacionades amb ells, com les seves famílies.

Segons ha explicat en una roda de premsa el conseller, Antoni Vera, aquesta és una de les principals eines a la disposició del personal docent que inclou el nou protocol d'actuació en casos d'agressions en els centres presentat aquest divendres.

L'aplicació, a la qual es pot accedir des de la intranet que empren els docents, permet que les pròpies víctimes o un testimoni alerti d'agressions --físiques, verbals o fins i tot sexuals--, abusos, intimidacions, coaccions o amenaces sofertes tant dins, com fora de les instal·lacions educatives.

Des de la seva posada en marxa al novembre s'han obert protocols per 12 casos d'agressions, tots ells ocorreguts en centres de Mallorca, nou d'educació primària i altres tres de secundària.

Amb el nou protocol, elaborat pel servei de prevenció de riscos laborals de la Conselleria en col·laboració amb les organitzacions sindicals, s'ha redactat en compliment de l'acord marc de mesures per a la millora de l'ensenyament de 2023.

A més, ha detallat Vera, amb aquest, el servei de prevenció de riscos laborals ha integrat el risc d'agressió en l'avaluació que realitzen en els centres educatius, que fins ara no es contemplava.

«L'objectiu final és reforçar el compromís amb la seguretat, la protecció i el benestar dels docents a Balears. Un dels grans treballs que tenim per davant en 2025 és arribar a un gran acord de dignificació de la funció docent», ha assenyalat el conseller».

La resposta a una agressió

Segons ha explicat un dels artífexs del protocol, el fins ara --perquè s'ha jubilat recentment-- cap del servei de prevenció de riscos laborals, Rafel Castell, quan un docent notifiqui una d'aquestes agressions a través de l'aplicació es redirigirà als serveis jurídics de la Conselleria.

Aquests, al seu torn, traslladaran la informació al servei de prevenció, a la inspecció educativa i als delegats de prevenció. Una vegada estudiat el cas, ha incidit, es decidirà quines accions es poden dur a terme. En el cas que sigui necessari, podria intervenir l'Advocacia autonòmica.

A més, el protocol també contempla mesures més immediates, com la intervenció de la inspecció educativa per a decidir si s'expulsa a l'alumne agressor o se li canvia d'aula o de centre. «Aquesta decisió s'ha de prendre en dies, no es pot dilatar en el temps. Una altra cosa és el procés jurídic o administratiu posterior», ha puntualitzat Vera.

També estableix el procediment que els docents han de seguir en el moment immediatament posterior a ser víctimes d'alguns d'aquests tipus d'agressions, tant a nivell mèdic, com a psicològic. Els serveis jurídics, a més, els orientaran per a determinar si és necessari interposar una denúncia davant les forces de seguretat».

Vera, en qualsevol cas, ha negat que es pugui parlar d'un «ambient violent» en els centres educatius de les Balears ni de què es tracti d'una problemàtica a l'alça, encara que sí d'episodis de «conflictivitat» en alguns d'ells. «Cada vegada els centres que han tingut més casos estan baixant els nivells de conflictivitat, que és l'important», ha subratllat.