SIAU denuncia una «fuga massiva de docents» que posa en perill el futur educatiu dels joves de les Balears

SIAU ha denunciat aquest dissabte una «fuga massiva de docents» que posa en perill el futur educatiu dels joves de les Balears. Segons el sindicat, «la situació dels docents de les Illes ha arribat a un punt insostenible. Darrerament, hem constatat una fuita massiva de professorat de l'ensenyament públic, una fuita que posa en perill no només la qualitat de l'educació, sinó el futur mateix de les noves generacions. Els docents, maltractats i ignorats per la Conselleria d'Educació, es veuen obligats a abandonar les aules davant un sistema que els ha fallat de manera reiterada».

Des de SIAU volen posar de manifest «una realitat igual de crua que innegable»: «L’Administració educativa no només fa temps que desatén les necessitats laborals i professionals dels nostres docents, sinó que els ha empès a l’abandó d’un sector on han dedicat bona part de la seva vida. Hem observat com la manca d'incentius i unes condicions laborals deplorables han desmotivat una part important del professorat, fins i tot aquells que tenien una vocació de ferro. Avui, exdocents que han abandonat el sector i ara treballen en altres àmbits laborals —des de tasques administratives municipals fins a comerços o treballs a l’estranger— ens expliquen com el seu canvi ha estat un alleujament, enfront de les condicions insostenibles que han hagut de patir als centres educatius. I tot això, mentre el seu treball, de valor incalculable per a la societat, és sistemàticament menyspreat i infravalorat».

Des del sindicat consideren que aquesta situació «és fruit d’una Conselleria que ha oblidat quines són les seves responsabilitats i quines haurien de ser les seves prioritats. Com ja hem dit altres vegades, és inacceptable cobrar una ‘carrera professional’ ridícula, que se’ns imposin experiments metodològics sense una mínima base científica i ‘pseudoformacions’ inútils, l’excés de burocràcia, els horaris abusius i les hores extres no reconegudes ni remunerades, l’augment d’agressions patides, la fiscalització constant de la nostra tasca en comptes de respectar-nos la llibertat de càtedra... S’ha augmentat la càrrega de feina absurda i ‘desempoderat’ els docents».

Segons ha explicat SIAU, «aquest maltractament evident no només s’ha traduït en condicions laborals deplorables, sinó també en una greu crisi de disponibilitat de docents. Actualment, la borsa de docents interins de les Illes Balears està a punt de fer fallida: no hi queda cap docent disponible de matemàtiques, informàtica, sistemes electrònics, tecnologia, grec, llatí, navegació i instal·lacions marines, instal·lacions electrotècniques, cultura clàssica, cuina i pastisseria, estètica, manteniment de vehicles i serveis de restauració, entre altres. I en algunes matèries, com llengua i literatura catalanes o alemany, només hi queda un sol docent disponible en totes les illes. Això fa que hi hagi centres educatius esperant durant mesos a un substitut que mai arriba, sent els docents en actiu del centre afectat els que han de fer front a la situació, doblant ràtios i assumint matèries que no són ni tan sols de la seva especialitat».

Davant això el sindicat es demana: «Què està fent la Conselleria d’Educació davant aquest despropòsit? La resposta és clara: empitjorar encara més les nostres condicions sociolaborals. Les convocatòries d’especialistes i d’experts publicades no han resolt les mancances i les solucions anunciades no fan més que amagar els problemes sota la catifa, sense abordar-ne les arrels. El resultat és que el sistema educatiu balear, ja de per si molt fràgil, s’està desintegrant encara més davant dels nostres ulls, amb uns ‘responsables’ al capdavant que hi són des de fa anys i sembla estan més pendents de continuar fent malifetes que no pas del benestar dels docents i de l'educació dels nostres infants».

Segons SIAU, «és intolerable que la Conselleria d’Educació, després de tants anys d'alertes, no hagi aturat aquest desgast constant dels professionals. Permetre que la borsa de docents interins estigui buida o que els responsables d’aquest desastre continuïn actuant com si res passés, és un insult a la nostra professió i a les generacions futures. La nostra comunitat educativa mereix una solució immediata en comptes d’excuses. Permetre el nombre actual d’especialitats vacants o, pitjor encara, que sigui la negligència el que regni en l'administració pública és una actitud intolerable. El nostre sistema educatiu necessita un canvi urgent i radical. Els i les docents de les Illes Balears no són un element prescindible, per això, és hora que aquesta Administració ho entengui i valori el potencial que roman als centres en comptes d’expulsar-lo».

Segons ha reiterat el sindicat, «cal autocrítica i mesures immediates aplicades amb sentit comú per tal de garantir la dignificació de la tasca docent. Exercir docència no es pot convertir en un repulsiu sinó tot el contrari. Ja n'hi ha prou de maltractar el professorat, de fer veure que tot va bé quan la realitat és ben diferent. S’ha de posar fre a l’abandonament de docents. Els nostres treballadors, que han demostrat una vegada i una altra la seva dedicació i sacrifici, mereixen un sistema educatiu que els respecti, els cuidi i els ofereixi unes condicions laborals dignes que els permetin desenvolupar la seva tasca amb la qualitat que el nostre alumnat mereix. I això passa necessàriament per respectar la seva llibertat de càtedra i oferir-los unes condicions laborals dignes en comptes d’insultants».

Des de SIAU ha assegurat que «continuarem lluitant per garantir la dignificació i una educació pública de qualitat. No podem permetre que el nostre sistema educatiu, base del futur de les Illes Balears, es desintegri per la inacció i negligència d’alguns. Demanam responsabilitats i accions concretes per revertir aquesta situació abans que sigui massa tard. Davant la fuga massiva de docents que posa en perill el futur educatiu dels nostres joves, cal un canvi de rumb que garanteixi un sistema educatiu estable, just i eficient. Per la dignitat del professorat i per una educació pública de qualitat!»