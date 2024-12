Els millors plats tradicionals i vegans per a celebrar aquest Nadal

Nadal és una època marcada per la celebració i la gastronomia. Ens reunim a taula per a compartir moments i converses mentre gaudim de plats ancestrals i moderns. El receptari de Nadal de Mallorca i la resta dels Països Catalans és molt ample i inclou plats que ja formen part de la nostra cultura nacional i gastronòmica. En aquest sentit, dBalears vos ofereix dos menús de Nadal, un més tradicional i l’altre vegà, per tal que pugueu agafar idees per a celebrar aquestes festes. Gaudiu de la companyia i el menjar:

Menú tradicional de Nadal

Picada: Torrades amb sobrassada i botifarró

Preparar una desena de torrades amb sobrassada de Mallorca i botifarrons. Afegir-hi formatge de Maó o mel i escalfar uns minuts. Servir els plats acompanyats d’unes olives trencades i vi negre de Mallorca.

Primer plat: Sopa de galets

Fer un bon brou de pollastre i ossos acompanyat de verdures de temporada. Farcir els galets amb carn picada de porc i vedella, trempada amb sal, pebre i moraduix. Una vegada fet el brou, colar-lo i posar-lo en una olla. Feu-lo bullir i afegiu els galets. Deixar coure uns vint minuts i rectificau de sal i pebre. Acompanyau el plat amb un bon vi blanc de Mallorca.

Segon plat: Porcella rostida

Col·locar mitja porcella en una safata de forn i trempar-la amb sal, pebre i espècies. Acompanyar la porcella amb patates tallades a grans daus i una desena d’alls. Coure la safata durant dues hores, a 200 graus, fins que la porcella quedi ben rostida i cruixent. Rectificar de sal i pebre, si és necessari, i serviu la carn tallada de manera homogènia. Acompanyau el plat amb un vi negre de Binissalem.

Postres: Torrons

Per a les postres es poden fer servir un sortit de torrons de les pastisseries de Mallorca. Els més tradicionals i comuns són el d’ametlla, llema i castanya. També es poden servir neules dolces, coca de torró i bombons tradicionals. Acompanyau les postres amb un cava dels Països Catalans.

Menú de Nadal vegà

Picada: Croquetes d’espinacs

Elaborau una pasta de croquetes a base d’espinacs i llet d’ametlla. Feis les croquetes de manera homogènia, arrebossau-les i fregiu-les amb oli DO de Mallorca. Serviu el plat acompanyat d’ametlles torrades i olives trencades. Podeu acompanyar la picada amb un vi blanc de Mallorca.

Primer plat: Crema de porros

Bullir un manat de porros i quatre patates amb aigua o un brou de verdures. Una vegada bullit, passar les verdures per la batedora fins que quedi una crema de textura homogènia. Rectificar de sal i pebre i serviu la crema. El plat també es pot acompanyar d’un vi blanc.

Segon plat: Frit de verdures

Tallar ceba, patata, pastanaga, albergínia, coliflor i carxofes a daus de manera homogènia. Afegir-hi pèsols i faves tendres. Fregir les verdures amb oli d’oliva DO Mallorca fins que quedin ben daurades. Serviu el frit de verdures en una safata i acompanyau el plat amb vi de Llevant.

Postres: Trufes de xocolata

Fondre xocolata de 90% de cacau i afegir-hi llet de coco fins que quedi una pasta homogènia. Fer pilotes de xocolata ben rodones i afegir-hi trossets de xocolata. Deixar reposar i refredar a la gelera fins que quedin compactes. Serviu les postres amb un ‘vi de gel’ dels Països Catalans.