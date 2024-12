Dietistes i nutricionistes, a favor dels menús vegans a les escoles: «Cobreixen les necessitats dels nins»

El Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Balears (Codnib) s'ha mostrat partidari dels menús vegans als menjadors escolars assegurant que no suposen cap problema nutricional o dietètic i posant èmfasi que els aliments d'una dieta vegana no tenen perquè augmentar el preu del menú o interferir en la gestió del menjador escolar.

El Codnib s'ha posicionat així arran de la consulta d'una família sobre la possibilitat d'optar a un menú vegà en un menjador escolar.

Segons el parer dels dietistes i nutricionistes, una programació de menús vegetarians o vegans pot cobrir les necessitats nutricionals de nins i joves, alhora que contribueix a satisfer diferents opcions religioses, ètiques i culturals, cosa que simplifica l'oferta alimentària en cas de necessitats especials.

La normativa aplicable als menjadors escolars de les Balears, han recordat, preveu la possibilitat de proveir menús adaptats quan, per raons culturals, es motivi l'exclusió d'un tipus d'aliment, sempre que sigui assumible per l'empresa concessionària i el menú alternatiu cobreixi les necessitats nutricionals.

Tot i això, la resposta de salut i educació sobre que han de considerar-se raons culturals, difereix.

El Codnib ha sol·licitat al Govern que unifiqui criteris per establir què s'ha d'entendre com a «raons culturals» a l'hora de sol·licitar un menú adaptat al menjador escolar, que incloguin el vegetarianisme entre elles, i defineixin clarament les mesures de seguretat alimentària i econòmiques en el seu cas, que haurien de complir els centres per al maneig dels àpats aportats per les famílies en cas que el centre no pugui fer les adaptacions del menú general per a menús especials per condicions mèdiques i que podrien ser de fàcil aplicació per a altres casos.