El Consell elabora estudis geotècnics per a la construcció dels murs de contenció del torrent de les Planes al seu pas per Sant Llorenç

Els tècnics del Consell de Mallorca han fet aquests dies els estudis geotècnics necessaris per a determinar les característiques dels murs de contenció del torrent de les Planes al seu pas per Sant Llorenç. Aquests estudis han estat requerits per Recursos Hídrics del Govern, per a poder impulsar el projecte definitiu de la variant de Sant Llorenç amb una obra que eviti inundacions com la de l’octubre de 2018.

Aquests estudis geotècnics són els que han de determinar la tipologia i les característiques dels murs per canalitzat el torrent. Quan se sàpiguen els resultats, s’incorporaran al projecte definitiu de les obres, per multiplicar el pas d’aigua per baix de la rotonda i la variant de Sant Llorenç. D’una capacitat de 105 metres cúbics per segon es passarà a un cabal de 488,5 metres cúbics per segons, o el que és el mateix, 488,5 tones d’aigua per segon.

Està previst que el projecte, incorporant tots els estudis geotècnics i topogràfics necessaris, es pugui aprovar en els propers mesos i que es pugui començar el procés d’exposició pública i licitació de les obres. Unes obres ben esperades que, segons el que s'ha previst, podrien començar entre els mesos d’octubre i de novembre, amb un pressupost de prop de cinc milions d’euros.

Fa poc més d’un any es va aconseguir desblocar el projecte, que romania paralitzat a Recursos Hídrics per discrepàncies tècniques entre els dos organismes i que havia estat informat desfavorablement en dues ocasions per l’organisme del Govern. Una vegada impulsat de nou el projecte de la variant de Sant Llorenç, s’han fet tots els estudis necessaris. Els del cabal que demanaven Recursos Hídrics, els càlculs estructurals dels murs d’acompanyament del torrent i els topogràfics, per poder culminar la redacció i l’execució d’un projecte molt complex des del punt de vista tècnic.

Les obres

El projecte ja ha estat validat pels tècnics de Carreteres. Una vegada aprovat pel Ple del Consell de Mallorca començarà el procés d’expropiacions, d’exposicions públiques i de licitacions de les obres, fet que comportarà una tramitació llarga. Té un pressupost aproximat de cinc milions d’euros i consisteix a incrementar la capacitat hidràulica de l’obra de drenatge existent en el torrent de ses Planes, que és el causant de les inundacions de l’octubre de 2018 al seu pas per la variant de Sant Llorenç i el torrent de ses Planes.

En concret, amb aquest projecte els ponts de pas d’aigua per on transita el cabal passen de 4 a 10, amb una capacitat de 5,7 metres d’ample per 4,40 metres d’alt. D’aquesta manera, s’incrementa amb escreix el volum de drenatge, a partir de l’estimació feta de les pluges més fortes caigudes a la zona els darrers 500 anys. A més, també es modifica la rotonda, per evitar que faci barrera de l’aigua. Aquesta infraestructura, segons els tècnics, va actuar de presa el 9 d’octubre de 2018 i va desviar el cabal de la torrentada cap al centre urbà.