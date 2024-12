El Consell de Mallorca inaugura el centre de crisi per a les víctimes de violència sexual

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha inaugurat el Centre Libertas, el primer centre de crisi especialitzat en l’atenció a víctimes de violència sexual a Mallorca. El servei proporciona suport integral i permanent a dones a partir de 16 anys que hagin patit violència sexual, ja sigui de manera recent o en el passat. A més, el centre oferirà també suport als familiars i a les persones de l’entorn de les afectades. L’acte d’inauguració ha comptat amb la participació del conseller de Presidència, Antoni Fuster, i la consellera de Famílies i Assumptes Socials, Catalina Cirer.

El recurs s’integra dins la xarxa d’atenció a les violències masclistes del Consell de Mallorca i està operatiu les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Ofereix serveis especialitzats en atenció psicològica, jurídica i social, adaptats a les necessitats de cada usuària. Les dones poden optar per rebre suport de manera presencial, per telèfon (900 842 310) o mitjançant correu electrònic (centrelibertas@conselldemallorca.net).

Tot i que el centre està obert de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores, l’atenció no té límits d’horari. Les usuàries poden contactar-hi en qualsevol moment, i les professionals es desplaçaran al centre o al lloc que la usuària consideri. Aquest model garanteix una resposta immediata i personalitzada en qualsevol situació.

El president del Consell ha destacat que la inauguració «marca una fita en la lluita contra la violència masclista» i ha remarcat que el Centre Libertas «és un gran objectiu de legislatura que ha aconseguit aquest equip de govern com a mostra del nostre compromís per a l’eliminació de la violència contra les dones». També ha explicat que «aconseguir-ho no ha estat fàcil pels obstacles que ens vàrem trobar en arribar a la institució, perquè no hi havia res fet».

Llorenç Galmés ha assegurat que «no afluixarem ni farem cap passa enrere, només farem passes endavant per aconseguir una terra d’igualtat entre homes i dones». Per concloure, Galmés ha agraït la col·laboració d’IB-Dona, organisme depenent del Govern de les Illes Balears, que ha permès l’adquisició de l’immoble a través dels fons europeus Next Generation.

«Ubicat a la Torre ASIMA, al polígon de Son Castelló, el Centre Libertas disposa d’una localització estratègica amb fàcil accés mitjançant metro des de la plaça d’Espanya, l’Estació Intermodal, o amb autobús urbà de Palma. A més, la seva proximitat a una comissaria de la Policia Nacional i la bona connexió amb altres serveis d’atenció a les violències i amb l’Hospital de Son Espases reforcen l’accessibilitat i la seguretat del centre», han assenyalat.