En marxa el nou protocol de la UIB contra l'assetjament sexual i per raó de sexe

«Prevenir, erradicar i assistir les víctimes» són els objectius principals del nou Protocol de prevenció i actuació enfront de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe que ha aprovat la Universitat de les Illes Balears (UIB). Des de l’aprovació, el març de 2024, la UIB ha posat fil a l’agulla. En matèria de prevenció, l’Oficina per a la Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes ha posat en marxa sis programes de formació dirigits tant a personal docent i investigador com a personal tècnic, de gestió, administració i serveis en els quals han participat 131 persones.

Aquestes formacions se centren a treballar conceptes clau sobre l’assetjament sexual i per raó de sexe, diverses línies d’actuació per prevenir-lo i com actuar per millorar la detecció i l’actuació davant els casos que en puguin sorgir als espais acadèmics. Les formacions tenen com a objectiu, alhora, aprofundir en la sensibilització sobre aquesta forma de violència masclista, visibilitzar l’impacte de l’assetjament sexual i per raó de sexe sobre la dona assetjada, sobre la comunitat i sobre la universitat en conjunt.

La Universitat de les Illes Balears, com a administració pública, té l’obligació legal, «que assumeix amb convicció moral», de garantir un entorn laboral lliure d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe. En línia amb el mandat de la Llei 11/2026, d'igualtat de dones i homes, la UIB assumeix el compromís en les seves actuacions d'erradicar qualsevol forma de violència per raó de sexe i sexual en el si del seu àmbit competencial.

Aplicable a tota la comunitat universitària

El protocol és aplicable a qualsevol persona que formi part de la comunitat universitària independentment del vincle jurídic que hi tingui, que presti servei a la Universitat, tant si l’assetjament es produeix dins com fora dels espais universitaris sempre que sigui en el marc d’un activitat universitària. El text preveu els mateixos drets i garanties per a la comunicació si s'inicia des de les seus universitàries. D'aquesta manera, es preveu la col·laboració activa de tota la comunitat en els processos relacionats amb les accions del protocol i la seva finalitat i esperit.

El protocol té tres objectius: prevenir l’assetjament sexual o per raó de sexe en l’àmbit de la comunitat universitària, erradicar aquests comportaments amb independència de la persona que els cometi, i oferir assistència a les víctimes en tots els àmbits.

Tota la informació sobre el procediment per plantejar consultes o realitzar una denúncia o comunicació es troba disponible a la pàgina web de l'Oficina d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes de la UIB.