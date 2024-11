L’Obra Cultural Balear presenta al Govern la seva proposta de 50 mesures per a la sostenibilitat lingüística i cultural

El president de l’Obra Cultural Balear, Antoni Llabrés, s’ha reunit amb el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, per exposar-li la proposta de l’Obra Cultural Balear relativa a la sostenibilitat lingüística i cultural. Aquest document, elaborat per un grup d’experts vinculats a l’entitat, es va presentar al Grup de Treball de l’Àrea de Patrimoni Cultural de la Mesa per al Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat Econòmica, Social i Ambiental de les Illes Balears amb l’objectiu de neutralitzar, o com a mínim pal·liar, les conseqüències negatives que el model econòmic basat en el turisme de masses implica per a la llengua i cultura pròpies.

La conselleria presidida per Jaume Bauzà, que comprèn les àrees de turisme i cultura, serà l’encarregada d’assumir bona part de les mesures que proposa l’OCB. Per aquest motiu, l’entitat li ha reclamat posar en valor tot el nostre patrimoni cultural com a element diferenciador de la destinació turística.

El president de l’OCB ha insistit que el debat sobre els efectes del turisme s’ha generalitzat i el diagnòstic és compartit per una majoria social: «el nostre model econòmic, basat en el monocultiu del turisme, provoca impactes nocius en àmbits i sectors molt diferents i malmena la qualitat de vida de la població. En aquest sentit, l’OCB, com a entitat de referència en la defensa de la llengua i la cultura catalanes, vol aportar a aquest debat la perspectiva de la sostenibilitat lingüística i cultural».