El Moviment Feminista de Mallorca convoca dues manifestacions pel Dia Internacional Contra les Violències Masclistes

El Moviment Feminista de Mallorca ha programat un homenatge a les dones assassinades per violència de gènere i dues manifestacions, una d'aquestes, nocturna, per a reivindicar el Dia Internacional Contra les Violències Masclistes, que es commemora el 25 de novembre (25N).

El Moviment Feminista ha informat, aquest dissabte, que el pròxim 23 de novembre, a les 12.00 hores, tendrà lloc un acte d'homenatge a les dones assassinades per violència de gènere, en el Jardí de les Dones, situat al Pati de La Misericòrdia, de Palma.

Només un dia després, el 24 de novembre, s'ha convocat la novena Manifestació Nocturna no-mixta, amb un recorregut que començarà a les 21.00 hores, en la plaça de París, i continuarà fins al Jutjats de Palma de via d'Alemanya.

«Casos recents com per exemple el cas Pellicot, el cas Errejón o els empresaris acusats de Múrcia ens demostren que els agressors sexuals no són monstres encaputxats que ens assalten en una cantonada. Són els nostres veïns, els nostres companys de treball o d'institut, pares de família i professionals.... Són fills sans del patriarcat», han denunciat des del Moviment Feminista, instant a «posar fi la cultura de la violació, i més a les Balears, que dupliquen la taxa estatal d'agressions sexuals».

Finalment, el 25N, a les 19.00 hores, està previst que es faci la gran manifestació amb motiu del Dia Internacional Contra les Violències Masclistes. Aquesta manifestació sortirà de Plaça d'Espanya de Palma i recorrerà l'Avinguda d'Alemanya fins la plaça del Tub. Al final del recorregut, es llegirà un manifest.

20 aniversari de la primera llei contra la violència masclista

Cal recordar que aquest 2024 es compleixen 20 anys de l'entrada en vigor de la llei de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, una fita que el moviment feminista vol ressenyar aquest 25N.

Per aquest motiu, ha tornat a fer una crida a la societat mallorquina perquè surti als carrers per visibilitzar la violència masclista exercida sobre les dones pel sol fet de ser-ho.

Especialment, «en un moment en el qual els discursos negacionistes avancen». Perquè, és en aquest context quan «és més necessari que mai assenyalar que les dones continuen patint un tipus de violència específica, estructural i sistemàtica». Així, de fet, comença la redacció de la llei, «i 20 anys més tard sembla que encara no s'acaba d'assumir».