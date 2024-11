Rafel Cortès: «La Florida és una institució dins Inca»

Fundada el 14 d'abril de 1949 per Joaquim Cortès Fuster i Joana Forteza Cortès La Florida és tota una institució a Inca. Ben al centre de la ciutat, a l'enfront de l'Ajuntament, hi ha un d'aquells comerços familiars, emblemàtics, que són petits tresors. S'hi poden trobar fils per brodar, fils per cosir, agulles de cap, ganxets, cintes, estisores, botons, mocadors, randes, guants, paraigües... Es tracta de la merceria La Florida, que acaba de celebrar els seus 75 anys de vida.

Hem conversat amb l'actual propietari, Rafel Cortès per fer un repàs a la història d'aquest comerç emblemàtic i per saber quin és el present i el futur de La Florida.

- Com definiries avui la merceria La Florida?

- És un comerç tradicional on s'hi pot trobar de tot. Tant productes antics com moderns.

- 75 anys de vida d'un comerç donen per molt, explica'ns les principals fites al llarg d'aquests tres quarts de segle.

- Primer la florida estava estava ficat dins Can Pere, que era una merceria i una tenda de roba. Va ser fundada el 1870 pel meu repadrí.

L'any 1949, concretament el 14 d'abril, mon pare i el meu tio varen decidir separar la tenda de roba de la merceria. Mon pare, juntament amb ma mare, varen fundar La Florida, aquell 14 d'abril del 1949.

Varen tenir cinc fills, na Xesca, en Santiago i na Maria Antònia, que són els majors, hi feren feina, però encaminaren les seves vides cap a altres professions... N'Imma hi va quedar a fer feina i quan mon pare es va retirar, ma mare va quedar com a regent i ella com a treballadora. Quan ma mare es va retirar, jo, que feia feina a l'hostaleria, hi vaig venir a fer feina amb ella i des d'aleshores, des de la dècada dels vuitanta del segle passat, fins ara, hem fet feina junts. De fet, des del mes de juny passat n'Imma s'ha jubilat i he quedat jo totsol.

- Deveu tenir clients que són, literalment, de tota la vida...

- Sí, és clar, i ens ho diuen, perquè estan orgullosos de ser clients nostres i quan ens ho diuen ens provoquen molta alegria. Això de la clientela és molt curiós, perquè hi ha gent que no ha deixat mai de venir, també hi ha gent que deixen de venir una temporada i llavors tornen... també hi ha gent que ha estat client i no han tornat. Però sempre hi ha clientela nova.

Tenim clientela de tot Mallorca. Tenim clients de Sóller, d'Artà, de Capdepera, de Porreres, de Manacor, i també de Palma. Des que hi ha el tren gratuït, hi ha molta gent que li és més còmode venir a Inca a comprar. I molts venen de Palma.

- Tu i la teva germana sou la quarta generació d'aquest comerç, quin és el primer record que conserves en relació a La Florida?

- Jo hi vaig néixer i he estat sempre dins La Florida. Per entrar i sortir de ca nostra, hi havia de passar. De petit, quan mon pare tancava, jo baixava i l'ajudava... passava molt de gust, per a mi era com un joc i era feliç. Ho record amb molta nostàlgia.

- Què representa avui La Florida per la ciutat d'Inca?

- És una institució dins Inca, no tan sols pel que representa La Florida, sinó perquè som dels pocs comerços antics que quedam dins Inca. I per desgracia, s'esta omplint de franquícies i grans magatzems i això despersonalitza la ciutat.

- Quin futur vos plantejau?

- El futur és incert. A mi encara me queden bastants anys de feina i encara no sabem què faran els meus fills. Jo no hi havia de fer feina i he acabat fent-n'hi. Ara per ara les nebodes tenen bones feines i no fan comptes fer ferina a La Florida. I les meus fills, tampoc està clar. Mai se sap... tant de bo pogués continuar!