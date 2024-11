La plataforma 'Menys turisme, més vida' presenta un llibre d'articles sobre de la Contracimera Social del Turisme

La plataforma 'Menys turisme, més vida', ha presentat el llibre 'Contracimera Social del Turisme', un document que recull articles i propostes dels representants que van participar en la Contracimera que es va celebrar fa un any per a «contraprogramar» al Fòrum Europeu del Turisme d'octubre de 2023.

Així ho han presentat aquest divendres en una taula rodona en L'Elèctrica Ateneu Popular, amb la participació de la defensora de drets humans Marusia López, Ángela Pons, de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca, la jurista ambiental Júlia Isern i l'expert en perspectiva laboral i col·laborador de dBalears Rafael Borràs.

El llibre, que s'ha presentat coincidint amb l'aniversari de la Contracimera, recull textos de representants i experts en diferents temes que van formar part de les taules rodones organitzades en el marc de les accions d’aquesta trobada.

En concret, els textos tracten temes com el transport, l'espai públic, l'habitatge i el treball, entre altres qüestions, analitzant l'impacte del turisme a les Illes i proposant mesures per a impulsar un canvi del model turístic.

Per exemple, un dels textos recull la idea que el turisme construeix una massa de treballadors precaritzats i explotats. Segons ha explicat Marusia López, aquestes persones treballen en tasques que «l'espai públic ha deixat de fer», com ara cures de persones majors o serveis domèstics. A més, ha apuntat que els qui sostenen majoritàriament aquests treballs són persones migrants.

Per part seva, Rafael Borràs tracta en el seu article la precarietat laboral en l'arxipèlag que, a parer seu, no està només en els mercats laborals retribuïts, sinó també en els treballs de la llar o de cures. «El problema -de la precarietat- no és només que la contractació en el sector turístic sigui temporal», ha considerat.

En aquesta línia, Borràs ha insistit que la precarietat «no és només no arribar a final de mes», encara que ha matisat que és important, sinó que és un problema de salut mental, d'inseguretat i «en definitiva, de falta de llibertat».

Un altre dels temes relacionats amb el turisme a les Balears és el problema d'accés a l'habitatge, segons ha subratllat Ángela Pons, qui ha criticat la «inacció» dels governs.

«Hi ha solucions, però el problema és que qui governa, de qualsevol color polític, està ben assegut sense fer un pas cap endavant», ha lamentat, agregant que «no es tracta d'eliminar el turisme», sinó que sigui de qualitat. «És aplicar el sentit comú», ha insistit.