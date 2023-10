Presenten la Contracimera Social del Turisme i una manifestació amb el lema 'Menys turisme, més vida' a Palma

Moviments socials i veïnals organitzen la Contracimera Social del Turisme amb el lema 'Menys turisme, més vida', els propers dies 26, 27 i 28 d’octubre, amb la intenció de respondre a la trobada de Ministres de Turisme de la Unió Europea a Palma.

«La celebració d’aquesta trobada europea per a plantejar els reptes de la indústria i els mercats turístics europeus deixa de banda la realitat de les societats sobre les quals s’imposa aquest model d’especialització econòmica turística», han assenyalat. Davant d’això, diferents entitats i col·lectius han preparat unes jornades i accions, la majoria a l’aire lliure, per tal de posar de relleu les problemàtiques i realitat social, econòmica i ecològica, en una societat hiperturistizada com la nostra, que es ven com a «model a seguir» en l’imaginari dels negocis turístics.

Les entitats i col·lectius preparen així una contraprogramació al carrer: espais de debat, estratègies d’organització col·lectiva, xerrades, presentació de llibre, performance i dinar popular són alguns dels ingredients essencials d’aquesta Contracimera Social que es durà a terme els dies 27 i 28 a Plaça Quadrado i que vendrà complementada per actes previs organitzats dins la mateixa setmana per associacions veïnals i altres col·lectius d’entitats, i culminarà amb una manifestació el 30 d’octubre a les 19 hores, coincidint amb el dia de la inauguració de la Cimera oficial de Ministres que, sembla, es durà a terme al Palau de Congressos.

Plataformes, col·lectius i organitzacions, participaran d’aquestes trobades abordant qüestions tan significatives com el transport i les ampliacions de les infraestructures turístiques, la crisi climàtica vinculada a l’activitat turística, la precarització de les condicions de vida i laborals, la situació dels joves, les migracions, el racisme i la prostitució en una societat al servei del turisme, la problemàtica de l’habitatge o la conversió de les ciutats en espais de consum.

Fridays For Future, Moviment Feminista de Mallorca, GOB, Federació d’Associació de Veïns, Amics de la Terra, Stei Intersindical, Attac Mallorca, Rebel.lió o Extinció Mallorca, la Utòpica, Greenpeace, Jubilats per Mallorca, Ass. Veïns de Can Amunt, Plataforma contra els Megacreuers, Plataforma contra l’ampliació de l’Aeroport, es troben darrere l’organització d’aquesta Contracimera a la qual s'afegiran moltes altres organitzacions, plataformes i col·lectius d’arreu de Mallorca.