Son Sardina se suma a la recollida de menjar i material per a enviar als damnificats del País Valencià

L'Assemblea Popular de Son Sardina i Sa Garriga ha habilitat aquest dissabte un punt de recollida de material per als damnificats per la DANA que ha sacsejat el País Valencià. El punt habilitat és el casal de Son Sardina estre les 16.30 i les 18.30 hores.



La iniciativa de l'Assemblea està coordinada amb la recollida organitzada per l'Ateneu l'Elèctrica que durant tot aquest dissabte recollirà estris i materials per als afectats per la DANA.



El prioritari, segons han explicat en xarxes socials, són mantes i menjar envasat per a adults i per a bebès. També són útils estris que puguin servir per a col·laborar en les tasques de neteja com a pales, graneres i caixes.



El col·lectiu ha animat al mateix temps a les persones que en els pròxims dies tenguin previst desplaçar-se amb el seu cotxe fins a la península a contactar amb ells davant la possibilitat de col·laborar en el transport del material.

PUNT SOLIDARI AMB EL PAÍS VALENCIÀ



Ens coordinam amb la iniciativa de l' @l_electrica, per qui tengui més bo de fer passar pel Casal. Només recollirem els materials que ens demanen.



Davant la catàstrofe de polítics i capitalistes, organitzem la solidaritat! pic.twitter.com/kIurImPg0G — Assemblea Popular de Son Sardina i sa Garriga (@procespobleviu) November 2, 2024