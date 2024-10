UGT adverteix que el programa de 'Lloguer segur' del Govern pot fer augmentar el preu de l'habitatge

El secretari general d'UGT Serveis Públics a les Balears, Miguel Ángel Romero, ha considerat que el programa de 'Lloguer segur' presentat aquest dilluns pel Govern, malgrat que està plantejat amb «bona voluntat» i està «ben encaminat», pot tenir l'efecte contrari al desitjat i provocar un augment del preu de l'habitatge.

Així s'ha expressat en una roda de premsa celebrada aquest dimarts, en què ha instat els partits polítics a abordar aquest assumpte com «una qüestió d'estat» i a assumir que, amb tota probabilitat, l'efecte de les mesures no es podran observar fins passades diverses legislatures.

«Reconeixent la bona voluntat d'atendre un problema que consideram transversal en tots els sectors, l'efecte pot ser que pugin els preus (...). Cal fer-hi una volta i donar-li un temps de sis mesos o un any per veure si el efecte no és el contrari», ha incidit Romero.

El fet de posar límits als preus del lloguer, ha subratllat, ha d'estar combinat amb la sortida de més habitatges al mercat i la construcció d'altres de caràcter social. Per això, ha proposat la possibilitat que el recaptat a través de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) vagi destinat a aquest tipus de mesures.