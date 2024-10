Critiquen que el programa 'Lloguer segur' «institucionalitza l’especulació immobiliària»

MÉS per Mallorca critica que el programa 'Lloguer segur' del Govern «institucionalitza l’especulació immobiliària» i demana a l’executiu que faci polítiques per a abaixar els preus del lloguer. El partit ecosobiranista considera que el programa «constitueix una transferència de recursos públics cap als propietaris que han tengut pisos buits, que els 1.050 euros que fixa són inassumibles per a la majoria de famílies i que no hi ha cap criteri de priorització de persones ni garanties de transparència».

«Vostès diuen que 1.500 euros és un lloguer raonable. El Ministeri ens diu que el pis hauria de valdre la meitat. D’aquests 750 euros de diferència, tot és por o hi ha especulació? Perquè quan te telefona el propietari per dir-te que o renoves amb una pujada de 300 euros o te’n vas al carrer, qui té por és el llogater», ha etzibat Rosa al conseller d’Habitatge del Govern, José Luís Mateo, durant la sessió de control a l’executiu del ple del Parlament d’aquest dimarts amb relació al programa de 'Lloguer segur' de l’executiu de Prohens. «Qui té por és qui lloga i no pot pagar el lloguer, no qui especula amb l’habitatge. El Govern ha de deixar de legitimar l’especulació i fer baixar els preus», ha apuntat Rosa.

Així, amb relació al programa 'Lloguer segur' de l’executiu de Prohens, MÉS per Mallorca critica que aquest institucionalitzi l’especulació immobiliària transferint recursos públics cap als propietaris que han tengut pisos buits, més encara quan permet pagar 7 anys de cop als propietaris (126.000 euros a Mallorca i Menorca i 176.400 euros a Eivissa i Formentera), i fixant preus de 1.050 euros per lloguer, inassumibles per a la majoria de famílies.

A més, el partit ecosobiranista considera també que el programa s’orienta a llars amb sous de fins a 60.000 euros (una persona) o 68.000 euros (dues persones), quan el sou mitjà a les Illes Balears és de 25.000 euros, «sense garantir que les cases 'subsidiades' vagin destinades a qui més les necessita, per no contemplar cap criteri de priorització de persones ni garanties de transparència».