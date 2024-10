'Renovables sí però així no!' alerta del creixement desmesurat de projectes fotovoltaics en sòl rústic

La plataforma 'Renovables sí però així no!' ha advertit aquest divendres sobre l'increment «desbocat» de projectes de centrals fotovoltaiques industrials en sòl rústic a Mallorca. Segons ha explicat la portaveu de la plataforma, Margalida Rosselló, actualment hi ha 76 centrals fotovoltaiques en funcionament, que ocupen 412 hectàrees, i els projectes en tramitació han augmentat de 68 a 89 en pocs mesos, arribant a una ocupació de 1.202 hectàrees.

Rosselló ha denunciat que aquests projectes suposen un «gran negoci» per a les empreses energètiques, mentre que el Govern balear i el Consell de Mallorca no han implementat la planificació territorial i energètica que exigeix la Llei de Canvi Climàtic. La plataforma exigeix una moratòria per aturar els projectes i reclama que es prioritzin altres alternatives, com la instal·lació de plaques solars en teulades o zones periurbanes, per evitar un «fort impacte territorial i paisatgístic» sobre Mallorca.

Segons la plataforma, sense una intervenció immediata, s'acabaria ocupant fins a un 7,33% del sòl rústic de l'illa per complir amb els objectius de transició energètica establerts per al 2050.