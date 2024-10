Denuncien la falta de control en la proliferació de plantes fotovoltaiques en sòl rústic

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha expressat aquest dijous la seva preocupació després que el pacte entre PP i VOX hagi rebutjat la proposta de la formació ecosobiranista per aprovar una moratòria en la tramitació de projectes fotovoltaics en sòl rústic. Aquesta moratòria, que incloïa una excepció per als projectes d'autoconsum i les comunitats energètiques, es plantejava mentre es finalitza la planificació territorial i energètica amb la modificació del Pla Territorial Insular (PTI).

Alzamora ha destacat que aquesta decisió evidencia el «poc interès» dels dos partits per gestionar el desenvolupament de l'energia fotovoltaica de manera equilibrada i respectuosa amb el territori. «El sòl rústic de Mallorca es troba més en perill que mai», ha lamentat, fent referència a l'augment dels projectes solars en terrenys agrícoles i zones protegides.

Segons dades de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia, actualment hi ha 139 projectes de plantes fotovoltaiques en tramitació a Mallorca. Un exemple concret és el cas de Marratxí, on s'estan tramitant quinze centrals industrials fotovoltaiques que ocuparien unes 145 hectàrees de sòl rústic, molts d'ells de gran valor paisatgístic i agrícola. El regidor de MÉS per Marratxí, Josep Ramis, ha denunciat que alguns d'aquests projectes fins i tot vulneren la normativa urbanística municipal i el Pla Territorial de Mallorca.

Alzamora ha remarcat la necessitat d'una planificació territorial rigorosa per determinar no només on, sinó com es poden integrar les centrals fotovoltaiques amb la conservació del paisatge i el patrimoni, tal com estableix la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica.

Segons MÉS, l'objectiu és garantir un desenvolupament energètic sostenible, que no comprometi el sòl rústic ni les activitats agràries de l'illa.