Plataforma per la Llengua denuncia la manca d’ús del català en els abonaments del RCD Mallorca

Plataforma per la Llengua ha criticat que el RCD Mallorca hagi decidit aquesta temporada emetre els carnets digitals dels seus socis exclusivament en castellà, considerant-ho un retrocés respecte d'altres temporades, quan els abonaments, en format físic, estaven disponibles íntegrament en català. L'entitat defensa que el club hauria de respectar els drets lingüístics dels seguidors que volen rebre el carnet en la llengua pròpia de les Illes Balears.

Arran de la queixa d'un soci, Plataforma per la Llengua ha sol·licitat una reunió amb el club per abordar aquest tema i proposar col·laboracions per garantir la presència del català en tots els espais i documents oficials del Mallorca. Tot i que el club ha demostrat el seu compromís amb la llengua catalana en altres aspectes, com l'ús del català a la megafonia de l'estadi, la difusió de música en català durant els partits, i l'atenció en català a les seves oficines, l'organització no entén per què un element tan rellevant com el carnet de soci ha exclòs la llengua.

Plataforma per la Llengua també ha subratllat la importància del Reial Mallorca com a referent lingüístic en un context d'emergència per a la llengua catalana, on només un 27,3 per cent de la població la parla habitualment en l'àmbit familiar i tan sols un 12,1 per cent dels joves la utilitzen com a llengua principal, segons dades de l'InformeCAT 2024. L'entitat insta el club a assumir un paper més actiu en la promoció de la llengua i recorda que els seus jugadors i representants tenen un gran poder d'influència sobre els seguidors, especialment entre els més joves.

Amb aquesta iniciativa, Plataforma per la Llengua anima tant els aficionats com la societat mallorquina a exigir que el club respecti i fomenti l'ús del català en tots els seus àmbits.