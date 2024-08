Demanen l'abonament del RCD Mallorca en català i reben una allau d'insults

Diversos abonats del RCD Mallorca han demanat mitjançant la xarxa social X (abans Twitter) com poden obtenir l'abonament en la llengua pròpia de Mallorca, el català, i no només no han rebut resposta per part del club esportiu sinó que s'han trobat amb una allau de comentaris amb insults per part d'espanyolistes i gonelles.

«Estimat RCD Mallorca, he descarregat l'abonament d'aquesta temporada al meu mòbil i s'ha fet en castellà. A mi m'agradaria tenir-ho en la meva llengua, que a més és la pròpia d'aquí. Com ho puc fer? Gràcies», ha demanat un usuari.

Entre les respostes que ha obtengut, el típic «Mírate el DNI a ver qué bandera te aparece», i «El Mallorca es español, mecagondeu!» i altres que opinen que per demanar l'abonament en la llengua pròpia mereix que el club li'l retiri.

«Acab de rebre el correu del RCD Mallorca amb l’abonament d’aquesta temporada. L’he descarregat i no està en català. Qualcú sap com ho puc fer per a tenir-l’hi o on el puc descarregar en la nostra llengua?», ha demanat un altre usuari.

A aquesta altra petició feta de manera educada ha rebut comentaris com «Viva España y viva el Rey,y viva el Mallorca», «Català? Fet del Barça, aquí xerram mallorquí» i altres que l'acusen de voler crear polèmica.

No obstant això, enmig de gran quantitat de comentaris d'odi, també hi ha hagut usuaris que consideren que es tracta d'una demanda absolutament justa: «Som molts els que demanam un tracte just per la llengua pròpia del territori i, per tant, del club. Que rebem insults de gent que diu ser mallorquina però no respecta el tret identitari més significatiu dels mallorquins, la nostra llengua. Això sí, els insults sempre en castellà».