El Consell de Mallorca impulsa un projecte per a conèixer la percepció que tenen els residents sobre l'illa

El Departament de Turisme del Consell de Mallorca, a través de la Fundació Mallorca Turisme, ha anunciat que desenvolupa «un projecte pioner» amb l'objectiu de «comprendre en profunditat la percepció i els sentiments de les persones vinculades a l'illa respecte a la conjuntura actual».

Segons han explicat, aquesta iniciativa cerca «identificar els temes que més preocupen els habitants i definir com hauria d'evolucionar Mallorca per a garantir una convivència harmoniosa entre els residents i una indústria turística pròspera».

Com a part d'aquest projecte, el conseller de Turisme, Marcial Rodríguez i la directora de Turisme per a la Demanda i l'Hospitalitat, Susanna Sciacovelli, han estat els amfitrions d'una convocatòria dirigida als participants a la qual han pogut assistir 60 persones, de les gairebé 100 que ja han col·laborat amb aquesta iniciativa. En la trobada es va presentar als protagonistes d'aquesta experiència els primers resultats obtenguts d'aquesta recopilació d'informació i «sentir col·lectiu». «Aquesta informació està sent analitzada i, juntament amb l'esforç de reposicionament de la marca Mallorca, es presentarà oficialment en els pròxims mesos», han assenyalat.

El projecte, coordinat amb l'agència Totem Brànding a través del seu CEO, Andy Stalman, forma part d'un «procés d'anàlisi que analitza Mallorca no sols com a destinació turística, sinó també com una marca que projecta valors tant en els mercats internacionals com entre els propis ciutadans que viuen i conviuen a l'illa».

En cadascun d'aquestes trobades s'ha pogut parlar de «turisme responsable i de convivència, així com de la importància de mantenir l'essència de l'illa per a continuar sent un destí únic, de referència internacional, alhora que un bon lloc per a desenvolupar el projecte de vida. «Aquest enfocament, basat en l'escolta activa i la comprensió profunda, permetrà desenvolupar una nova estratègia de gestió turística arrelada en l'autenticitat de l'illa», han remarcat.