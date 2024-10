Declaren Menorca com a zona catastròfica per la DANA d'agost

El Consell de Ministres espanyol ha declarat Menorca com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil, concretament per la DANA (Depressió Aïllada de Nivells Alts) que va provocar fortes pluges i tempestes a mitjan agost.

La declaració de zona afectada per una emergència de protecció civil obre la via als afectats a reclamar ajudes a l'Estat espanyol en compensació per danys personals, destrucció d'estris de primera necessitat o per la destrucció total o parcial de l'habitatge habitual.