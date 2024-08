Demanen la compareixença urgent del conseller de la Mar davant els efectes de la DANA a Menorca

Unides Podem (UP) ha registrat aquest dimecres una sol·licitud de compareixença urgent del conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente Mir. La formació considera que Lafuente ha de donar explicacions davant «els efectes catastròfics de la DANA a les Illes, especialment a l'illa de Menorca, on els greus desbordaments de torrents han causat importants pèrdues materials, de complicat rescabalament especialment en zones agrícoles, així com el tancament de platges per contaminació per matèria fecal».

A més, des d'UP afegeixen que a Menorca «varen haver de ser rescatades amb helicòpter famílies que varen quedar aïllades per l'aigua, la carretera principal de l'illa i altres secundàries varen quedar tallades deixant incomunicades diverses zones urbanitzades i la crescuda dels torrents va arrossegar vehicles aparcats a les rodalies, a més de múltiples incidències a domicilis particulars i negocis».

La formació, a través de la seva diputada per Menorca, Cristina Gómez, considera que «la manca de manteniment i neteja dels torrents de l'illa és una de les causes de magnitud dels danys». Així, Gómez es fa ressò de les crítiques de batles de diferents municipis menorquins «de tots els colors polítics». La diputada considera que «els meteoròlegs havien anunciat amb prou temps els riscos de la DANA per al nostre arxipèlag» afegint que «aquests fenòmens seran cada vegada més freqüents i explosius, a causa de les conseqüències del canvi climàtic i l'elevada temperatura del mar Mediterrani».

«Des d'Unides Podem consideram inajornable que el conseller Lafuente comparegui per explicar quina és la situació dels torrents a les nostres illes, concretament en quina situació es trobaven durant la DANA de la setmana passada, i especialment, perquè expliqui quines mesures pensa adoptar respecte a la neteja i manteniment dels torrents de les nostres illes, tenint en compte, a més, que l'època de fortes precipitacions és a punt de començar», ha remarcat Gómez.

Finalment, la UP ha sol·licitat també la compareixença de la consellera de Presidència perquè expliqui «l'operatiu i els protocols de la Direcció General d'Emergències de la setmana del 12 al 18 d'agost a totes les illes, i en especial quin va ser la coordinació amb la resta de cossos de seguretat, ajuntaments i consells insulars, bombers i cossos municipals de protecció civil per aplicar les indicacions del Pla Terbal i quin va ser el pla de comunicació per advertir a la ciutadania i resta d'institucions i administracions públiques del que calia fer per mitigar al màxim els possibles efectes de la tempesta».