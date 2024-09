L’STEI Intersindical denuncia la manca d’oferta pública de la Formació Professional

L’STEI Intersindical considera «inadmissible» que la Conselleria d’Educació deixi perdre uns fons del Govern espanyol per a Formació Professional, cosa que implica renunciar a més de 2.000 places.

A això cal afegir que l’oferta privada de Formació Professional és «cada vegada més gran i augmenta molt més que l’oferta pública». «Mentrestant l'única solució que aporta la Conselleria és la creació d’oferta privada i concertada, un fet que s’assembla molt a la solució donada per la Conselleria davant la manca de places 0-3: la concertació i la creació de més places privades», assenyala l'STEI.

El sindicat denuncia l’augment constant de la concertació d’etapes com 0-3 i la Formació Professional amb una rapidesa sorprenent, mentre es perden línies d’infantil, com en el cas de Formentera. També mostra el desacord amb ajuntaments que han renunciat a fons europeus per a aules públiques de 0-3 anys.

L’STEI Intersindical posa de manifest la «privatització cada cop més alarmant del sistema educatiu i d’altres serveis bàsics per a la ciutadania» i exigeix un canvi de rumb a la Conselleria d’Educació i Universitats i al conjunt del Govern de Margalida Prohens.

«No és admissible que amb la suposada 'universalització' i la rapidesa que, segons l’Administració, suposa la privatització d’aquests serveis, l’oferta pública sigui cada vegada més una opció residual, amb el perill de segregació i de manca de cohesió social que això suposa», remarquen.

«Cal una aposta per la Formació Professional pública i la recuperació immediata dels recursos que s’han deixat perdre. Quan tot sigui privat, serem privats de tot», han conclòs.