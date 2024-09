L’STEI denuncia la pèrdua de subvencions a FP per a formar professionals del sector sanitari

L’STEI Intersindical considera «inadmissible» que s’hagin deixat perdre fons econòmics per a Formació Professional (FP). Fa temps que el sindicat reclama una millora substancial de la dotació dels espais i les infraestructures per a aquest tipus d’ensenyaments.

Per altra banda, les dades recents posen de manifest que l’oferta privada de Formació Professional és cada vegada més gran, ja que en la darrera dècada l’FP privada ha augmentat un 468%.

«Aquesta situació afecta de manera particular el tercer sector, amb exemples com la problemàtica constant en la contractació de tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI) i la manca d’aquests professionals, que s’agreuja cada any. Com més va l’oferta d’FP d’aquests mòduls és més reduïda i un nombre major de persones interessades es queden en llista d’espera», han explicat.

El sindicat remarca que tot això «també suposa que el personal públic vagi sobrecarregat de feina, cosa que repercuteix de manera negativa en la prestació que es dona als usuaris». Fa temps que l’STEI Intersindical reclama a l’Administració que resolgui aquesta manca de personal.

L’Administració reconeix que aquesta mancança es deu a la poca oferta d’FP, que no és suficient per a dotar de professionals ni l’IB-Salut, ni els Ajuntaments, ni l’empresa privada i molt menys l’IMAS.

L’STEI també reclama fa temps una revisió de ràtios de professionals en l’àmbit balear amb l’anomenat «model integral centrat en la persona», exposat al Parlament l’abril de 2019, a més del greuge que pateix aquest col·lectiu per no haver estat reclassificat al nivell C1, com a tècnics que són.

També denuncia que si des de Formació Professional no s'augmenta l'oferta de cursos i el nombre de places, l'IMAS i altres administracions creixen dia rere dia en nombre d'usuaris i no troben els professionals necessaris per a cobrir la demanda de necessitats que comporta aquest creixement.

L’STEI Intersindical posa de manifest «la privatització cada cop més alarmant del sistema educatiu i d’altres serveis bàsics per a la ciutadania i exigeix un canvi de rumb a la Conselleria d’Educació i Universitats i al conjunt del Govern de Margalida Prohens».