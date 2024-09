En marxa les obres del bosc educatiu de la UIB

La Universitat de les Illes Balears ja ha iniciat la creació de l'arborètum al campus universitari i hi preveuen plantar 100 exemplars de 37 espècies diferents d'arreu del món. La funció del jardí serà principalment pedagògica, ambiental i paisatgística.



L’arborètum s’ubica als terrenys situats darrere la sala d’actes de l’edifici Son Lledó, entre els caminals de Formentera, de Mallorca i d’Eivissa. Ara per ara ja s'han fet els forats per a totes les espècies, el sistema de reg està instal·lat, i en endavant s'iniciarà la plantació de les espècies en funció del clima.

L'espai tendrà un passeig amb panells informatius que permetran aprendre sobre les diferents espècies, els ecosistemes que els acullen i la importància ecològica i cultural que tenen. A més, es preveu la instal·lació futura de bancs i pèrgoles per a l’ús de la comunitat universitària com a espai d'esbarjo.



La UIB assegura que aquesta iniciativa està dissenyada per ser ambientalment sostenible en el futur, sense malbaratament de recursos, i forma part de l’objectiu general de transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb el coneixement i la preservació del medi ambient.