La UIB planta un bosc educatiu al campus

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha iniciat la creació d’un arborètum al campus universitari. En aquest espai paisatgístic es plantaran, al 2024, 100 exemplars de 37 espècies diferents del Mediterrani, Amèrica, Nova Zelanda, Europa central, Àsia i Àfrica, amb la intenció que esdevingui un jardí temàtic amb funció, principalment, pedagògica, ambiental i paisatgística.

L’arborètum s’ubicarà als terrenys situats darrere la sala d’actes de l’edifici Son Lledó, entre els caminals de Formentera, de Mallorca i d’Eivissa. Ocuparà una superfície de 22.000 metres quadrats que contribuiran a incrementar la cobertura vegetal del campus.

El mes de juliol d’enguany començaran els treballs d’implantació del sistema de reg necessari per a la fase inicial i la preparació del terreny, mentre que al setembre-octubre (segons la temperatura) es durà a terme la plantació, que es prolongarà durant una o dues setmanes. Els exemplars tendran un tronc d'entre 15 i 25 cm de diàmetre en el moment de la plantació.

Aquest espai, que es planteja com una actuació amb contingut acadèmic, tendrà un passeig condicionat amb panells informatius que permetran aprendre sobre les diferents espècies, els ecosistemes que els acullen i la importància ecològica i cultural. A més, es preveu la instal·lació futura de bancs i pèrgoles per a l’ús de la comunitat universitària com a espai de passeig i esbarjo.

La creació de l’arborètum, juntament amb altres mesures de renaturalització del campus, responen a la idea d’unir els diferents espais naturals i formar un corredor verd que travessarà el campus de nord a sud i que contribuirà a la descarbonització, fixant part del CO2 de l’atmosfera. Alhora, aquest pulmó verd «dibuixarà un paisatge agradable, apte per fomentar la pràctica d’activitats esportives i el contacte amb la natura, no només per als membres de la comunitat universitària sinó també per a la ciutadania en general».

Estratègia de sostenibilitat

Aquesta actuació s’inscriu en l’eix de renaturalització de l’Estratègia de sostenibilitat 2030 de la Universitat de les Illes Balears, està dissenyada per ser ambientalment sostenible en el futur, sense malbaratament de recursos, i forma part de l’objectiu general de transformar la Universitat en un model de sostenibilitat i de compromís amb el coneixement i la preservació del medi ambient. L’Estratègia de sostenibilitat respon a una visió de la Universitat que, com a agent de transformació social, promou el progrés basat en el coneixement científic i la innovació, sostenible socialment, ambientalment i econòmicament.

L’Estratègia de sostenibilitat, a la vegada, s’inscriu en el Pla estratègic universitari 2023-2027, un document que recull 45 objectius prioritaris que han de guiar l’activitat de la Universitat d’aquí a final de l’any 2027.