Activat l'avís groc per pluja a Mallorca i Eivissa

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a les Balears ha activat per a aquest dilluns l'avís groc a Mallorca i Eivissa per risc de pluja.

Segons ha informat Aemet en un missatge a la xarxa social X, l'avís s'ha activat entre les 11.00 i les 18.00 hores a l'interior i al sud de Mallorca, on es poden registrar 30 litres per metre quadrat en una hora a causa de xàfecs acompanyats de tempesta. Puntualment, en menys de dues hores es podrien acumular entre 40 i 50 litres per metre quadrat.

A Eivissa, d'altra banda, s'ha activat l'avís groc per pluja entre les 12.00 i les 18.00 hores. En concret, l'Aemet preveu que es produeixin xàfecs acompanyats de tempesta que podran acumular 25 litres per metre quadrat en una hora.