Cotxes de lloguer col·lapsen un dia més l'accés a cala en Turqueta

Aquest dimarts el camí de cala en Turqueta ha estat de nou escenari de la massificació turística que pateix l'illa de Menorca. Tot i els avisos que adverteixen que l'aparcament està complet, nombrosos vehicles de lloguer continuen intentant accedint a la zona, ignorant les senyals de prohibició.

El GOB Menorca ha expressat la seva preocupació per l'impacte que aquesta massificació té sobre l'entorn natural de l'illa. L'organització ecologista ha subratllat la necessitat urgent d'implementar mesures per limitar l'entrada de vehicles, seguint l'exemple de Formentera, on ja es regula l'accés per protegir el territori.

A finals de juliol, un grup de 250 persones coordinades pel GOB va omplir precisament l'aparcament de cala en Turqueta de cotxes residents per revindicar un canvi de model arran de la deriva massificada que pateix l’illa. El passat 7 d'agost l'entitat també denunciava la decisió institucional d’ampliar l’aparcament de cala Mitjana: «fa anys que duplica o triplica la seva capacitat màxima d’usuaris».