El GOB de Menorca denuncia l'ampliació de l'aparcament de Cala Mitjana: «És això política turística de qualitat?»

En un comunicat emès aquest mateix dimecres, el GOB de Menorca ha denunciat la decisió d’ampliar l’aparcament de cala Mitjana, que és una de les mesures derivades del Decret Llei del Govern Balear i que ignora els efectes secundaris de la política institucional. L’entitat ha explicat que «Cala Mitjana fa anys que duplica o triplica la seva capacitat màxima d’usuaris. Ampliar encara més l’aparcament és degradar la zona natural i empobrir l’experiència turística de la seva visita. Cala Mitjana és una de les platges verges de la costa sud menorquina, amb arena clara i vistes naturals, molt cercada pels visitants».

«Com passa a les zones afectades per la massificació turística, quan es pretén respondre a una demanda molt per damunt de la capacitat real de càrrega, no n’hi ha prou mai. L’aparcament habilitat en 2012 es va fer al seu moment sense llicència i amb la contraprestació de deixar urbanitzar uns terrenys als propietaris. Finalment, la urbanització no va tirar endavant i es paga un lloguer amb fons públics. Ara, la zona que s’amplia és de la mateixa propietat. Uns 9.000 m2 amb capacitat per més de 150 vehicles. S’incrementarà la despesa pública en benefici dels mateixos propietaris», ha apuntat l'entitat.

L’entitat ha denunciat, també, que aquesta mesura ignora la capacitat de càrrega de la cala. «Igual que es va fer en 2012, l’argument usat per defensar l’operació és que cala Galdana necessita més aparcament. Però, una vegada més, s’habilita aparcament damunt cala Mitjana en tost de fer-ho clarament sobre Galdana. Els efectes que es generaran són fàcilment estimables. Cala Mitjana té actualment una capacitat per 440 persones. Normalment supera el milenar. Quantes n’hi aniran ara si encara hi poden aparcar més vehicles? On és l’interès públic d’ampliar la càrrega sobre les platges que ja es troben al doble o el triple del que haurien d’estar? És aquesta la manera de fer política turística de qualitat? Potser és que cal cercar altres respostes que no responen a l’interès col·lectiu?».

A més, segons ha apuntat el GOB, «la zona on s’habilitarà l’aparcament és sòl rústic protegit, sota la figura d’Àrea Natural d’Interès Territorial. Uns terrenys ordenats per ser destinats a la conservació dels valors territorials de l’illa, que ara es volen destinar a permetre una massificació encara més gran d’una platja natural que és Àrea Natural d’Especial Interès i pertany a la Xarxa Natura europea».