La Creu Roja inicia una recollida de material per als afectats de les inundacions a Menorca

La Creu Roja ha obert la seva seu al Mercadal per a recollir material per als afectats per les inundacions, una iniciativa de la qual s'ha fet eco l'Ajuntament.

Els voluntaris demanen material en bon estat com a tovalloles, roba de llit, menjar -preferiblement llaunes i aliments en conserva-, productes d'higiene i electrodomèstics.

Així mateix, l'Ajuntament ha habilitat una oficina d'informació a la ciutadania dirigida tant a particulars com a professionals afectats per les inundacions. «L'Ajuntament farà ús de totes les eines normatives per a fer costat als afectats», ha assenyalat el consistori.

Cal recordar que dijous passat la tempesta va descarregar amb força sobre l'illa, especialment en el municipi des Mercadal, on es van superar els 200 litres per metre quadrat, deixant greus inundacions.

Els Bombers de Menorca van haver de realitzar 182 intervencions entre el dijous i divendres, sobretot retirar aigua dins d'habitatges negats i neteja de carreteres per despreniments.

El Consell ha avançat que sol·licitarà al Govern la declaració de zona catastròfica una vegada hagi elaborat l'inventari de danys. A més, estudia habilitar amb fons propis una línia d'ajudes per als municipis. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va visitar aquest divendres la zona més afectada.