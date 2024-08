El Govern se sumarà a la petició de declarar Menorca com a zona catastròfica

El Govern s'unirà a la sol·licitud del Consell de Menorca per a declarar zona catastròfica els municipis de l'illa afectats per la DANA en els últims dies.

Així ho ha apuntat la presidenta del Govern, Marga Prohens, qui ha explicat, en declaracions als mitjans, que aquesta petició es tramitarà perquè arribin tots els recursos possibles per a pal·liar els efectes negatius i recuperar els danys materials provocats pel fenomen meteorològic.

De fet, Prohens es desplaçarà aquest dissabte a les zones des Mercadal i Alaior amb l'objectiu de conèixer l'abast dels danys i agrair l'actuació dels efectius dels serveis d'emergències que han participat en els distints operatius.

Aquest divendres, el Consell de Menorca ha informat que elaborarà un inventari de danys del temporal per a sol·licitar al Consell de Ministres la declaració de zona catastròfica, al mateix temps que estudia habilitar una línia d'ajudes amb fons propis per als municipis.

A l'illa també s'ha desplaçat la ministra espanyola per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, que ha agraït la Feina dels equips d'emergència així com «la prudència dels veïns», valorant que no s'hagin hagut de lamentar danys personals.

«Ara toca una part que és delicada, complexa, que cal fer bé», ha dit la ministra espanyola en relació amb la recuperació del torrent i el litoral, així com les infraestructures i cases, sense oblidar al sector hostaler.

Ribera creu que és possible que es doni aquesta declaració de zona catastròfica, encara que en tot cas ha recordat que el tràmit és «molt reglat» i que abans cal valorar l'impacte de la DANA. «Sabem que l'afectació ha estat important i concentrada, però no es pot prejutjar el resultat», ha raonat.

Igualment, ha destacat la importància de la col·laboració entre administracions locals, autonòmica i estatal. «És una tasca que ens correspon, gestionar conjuntament a les diferents administracions», ha subratllat.

El president del Consell de Menorca ha afirmat que els efectes de la DANA a l'illa han estat majors del que tenien previstos, de manera que, després de quantificar-los, sol·licitaran ajuda tant al Govern balear com a l'Estat.

En aquesta línia, Vilafranca ha anunciat que des de la institució insular s'està treballant per a habilitar una línia d'ajudes amb fons propis per als municipis amb l'objectiu de restituir els danys ocasionats.

Quant a la declaració de zona catastròfica, ha explicat que una vegada realitzat l'inventari de danys, el Consell el comunicarà a la Delegació Insular de l'Estat a Menorca que el traslladarà al Consell de Ministres. «Ho farem al més aviat possible», ha assegurat el president insular, afirmant que creu que la situació compleix amb les condicions perquè es doni la declaració.