OcupemLesNostresPlatges: tothom a 'recuperar' aquest diumenge el Ballermann de s'Arenal

La lluita continua. Tal com ja ha informat dBalears al llarg d'aquesta setmana, aquest diumenge, 11 d'agost, tindrà lloc una nova acció del col·lectiu Mallorca Platja Tour. Aquesta vegada, la iniciativa #OcupemLesNostresPlatges realitzarà una acció festiva i reivindicativa al Balneari 6 de s'Arenal, més conegut amb el nom de 'Ballermann'. La protesta es desenvoluparà entre les 11.00 i les 13.30 hores i els organitzadors conviden, a través de les xarxes socials, a tota la ciutadania a participar-hi.



La iniciativa #OcupemLesNostresPlatges va sorgir com una reacció espontània a les declaracions d'una representant política d'extrema dreta que suggeria que els mallorquins haurien de resignar-se a no anar a la platja durant els mesos d'estiu.



Després de la gran manifestació del 21 de juliol 'Canviem el rumb' i «veient que els governants continuen sense prendre cap mesura concreta hem decidit fer una nova trobada», ha assegurat. Si l'acció al Caló des Moro es pretenia recuperar simbòlicament un espai natural on els mallorquins han deixat d'anar per mor de la massificació, aquesta vegada han triat el Balneari 6 de s'Arenal «com a símbol de platja de borratxera, un model turístic que pensam que ens fa molt de mal».

«La idea és fer un viatge al passat i fer una trobada familiar i festiva com féiem quan érem petits. Una picada d'ullet a aquella Mallorca dels anys 60 i 70. Perquè com diem sempre, aquesta trobada no és contra el turisme, sinó contra un model turístic que ens empobreix», assenyalen.

La campanya gràfica que han triat s'inspira en aquelles postals i publicitat que s'usaven en la dècada dels 60 i 70. «'El Arenal' era la platja de Mallorca. I per això utilitzem el nom i el grafisme de llavors. Aquella època on els visitants venien a Mallorca per trobar platges netes amb residents amables i acollidors. Voldríem que aquesta trobada fos, com sempre, cívica, pacífica i festiva. Volem que sonin els xeremiers i que ballem ball de bot. Volem portar síndria, pana­des i tot el que vulgueu a les carmanyoles», han explicat.

