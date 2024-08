Mallorca Platja Tour: «Hem triat s'Arenal per ser símbol de platja de borratxera, un model turístic que ens fa molt de mal»

L'acció de 11 d'agost serà una performance lúdica i festiva. L'objectiu és el Balneari 6 de s'Arenal. Així han explicat la nova convocatòria d'aquesta iniciativa. La iniciativa, #OcupemLesNostresPlatges, de Mallorca Platja Tour, va sorgir com una reacció espontània a les declaracions d'una representant política d'extrema dreta que suggeria que els mallorquins haurien de resignar-se a no anar a la platja durant els mesos d'estiu.

Després de la gran manifestació del 21 de juliol 'Canviem el rumb' i «veient que els governants continuen sense prendre cap mesura concreta hem decidit fer una nova trobada». Si l'acció al Caló des Moro es pretenia recuperar simbòlicament un espai natural on els mallorquins han deixat d'anar per mor de la massificació, aquesta vegada han triat el Balneari 6 de s'Arenal «com a símbol de platja de borratxera,un model turístic que pensam que ens fa molt de mal».

«La idea és fer un viatge al passat i fer una trobada familiar i festiva com féiem quan érem petits. Una picada d'ullet a aquella Mallorca dels anys 60 i 70. Perquè com diem sempre, aquesta trobada no és contra el turisme, sinó contra un model turístic que ens empobreix», assenyalen.

La campanya gràfica que han triat s'inspira en aquelles postals i publicitat que s'usaven en la dècada dels 60 i 70. «'El Arenal' era la platja de Mallorca. I per això utilitzem el nom i el grafisme de llavors. Aquella època on els visitants venien a Mallorca per trobar platges netes amb residents amables i acollidors. Voldríem que aquesta trobada fos, com sempre, cívica, pacífica i festiva. Volem que sonin els xeremiers i que ballem ball de bot. Volem portar síndria, pana­des i tot el que vulgueu a les carmanyoles».