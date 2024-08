La iniciativa #OcupemLesNostresPlatges té nova data: l'11 d'agost

Més d'un centenar de persones es varen concentrar el dissabte 1r de juny a la platja de Sa Ràpita per a reivindicar simbòlicament que els mallorquins tenen dret a gaudir de les seves platges. La iniciativa, #OcupemLesNostresPlatges, de Mallorca Platja Tour, va sorgir com una reacció espontània a les declaracions d'una representant política d'extrema dreta que suggeria que els mallorquins haurien de resignar-se a no anar a la platja durant els mesos d'estiu.

Després d'aquesta performance, Mallorca Platja Tour va convocar una nova concentració el 16 de juny al Caló des Moro, que va aplegar centenars de persones contra la massificació turística: «El Caló des Moro s'ha convertit en un lloc emblemàtic, molt popularitzat per instagramers i influencers internacionals, fins al punt que ha perdut quasi tota la seva arena. Aquesta situació ha provocat que molts mallorquins, que fa anys que no hi poden accedir, se sentin 'expulsats' del seu propi territori», assenyalen.

Ara, tot i que varen anunciar que no tenien planejat fer més accions com aquestes, han considerat que els governants «encara no ens han explicat cap mesura de les que tant parlen» i, per tant, «haurem de continuar fent renou i capficos».

«Si els governants pensen que les mallorquines i mallorquins aturarem de fer accions per reclamar un canvi de model turístic és que no han entès res», sentencien. Per això, han anunciat mitjançant les xarxes socials que la propera trobada per a 'ocupar' una platja per mallorquins serà el proper diumenge, 11 d'agost, a s'Arenal: «Que un lloc de la nostra terra sigui conegut amb un nom d’una llengua forana és molt trist... Ballermann 6? Balneari 6, gràcies!».